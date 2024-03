Dengue: ante el fuerte brote de la enfermedad los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna

En diálogo con Noticiero 7, el médico infectólogo Marcelo Ovejero habló sobre la aplicación de las dosis y cuales son los principales síntomas de alarma.

Frente a la escalada de casos de dengue en todo el país, se aumentaron las preguntas sobre si la vacuna es eficaz y a quienes recomiendan aplicarla.

En diálogo con Noticiero 7, el médico infectólogo, Marcelo Ovejero habló sobre cual es el pronóstico que se espera en los próximos meses ante esta enfermedad: “Nuestro país está pasando en este momento uno de los brotes más grandes de dengue sobre todo en la región del NEA y algunas provincias del NOA”.

“Lamentablemente los pronósticos que tenemos nosotros predice que este verano va a ser bastante prolongado, que probablemente tenemos que tener en mente que los casos de dengue los vamos a tener quizás hasta fines de mayo”, aclaró el infectólogo.

Actualmente ya se encuentra la disponibilidad comercial de la vacuna contra el dengue pero solo está indicada para mayores de 1 año y menores de 65 años. Y se encuentra prohibida su aplicación en embarazadas y en personas que tengan disminución de la respuesta inmune.

"La vacuna que se está comercializando actualmente es una vacuna que tiene una eficacia para prevenir la infección. Esa eficacia fue probada en áreas que son endémicas para el dengue. Nuestro país no es una zona endémica aún, sino que tiene brotes esporádicos en el verano pero después se corta la circulación viral", explicó Ovejero.

Por su parte, el infectólogo aconsejó sobre la aplicación de la dosis: "Nosotros recomendamos a las personas que si quieren vacunarse, pueden hacerlo. Es una vacuna segura y está aprobada por el ANMAT".

"No esperen tener una protección para este brote en este momento por la situación actual, porque la vacuna consta de dos dosis. La primera dosis prácticamente no da inmunidad, por lo tanto no tenemos todavía los suficientes anticuerpos. Recién la segunda dosis produce la inmunidad a los 20 días después de haberla aplicado”, comentó el especialista.

Por último, Ovejero aclaró que ante un contagio es muy importante preservar la tranquilidad y prestar atención a los siguientes síntomas para acudir a la guardia de un servicio.

"La mayoría de los casos son formas leves de dengue, por eso hay que llevar un poco de tranquilidad a la población que casi en el 95% de los casos vamos a tener un dengue leve que va a ser molesto por el dolor articular, muscular, la cefalea y también se acompañan de síntomas inusuales como los síntomas gastrointestinales"



"Hay que hincapié a los vómitos intensos y que no se detienen, el dolor abdominal intenso y la perdida de la consciencia, esos son los signos principales de alarma", cerró el infectólogo Ovejero.