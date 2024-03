Javier Milei canceló el desfile de los veteranos y caídos de Malvinas del 2 de abril

Cada 2 de abril se realiza el desfile para conmemorar a los veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas, pero el Gobierno decidió que este año no ocurrirá.

El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de cancelar el tradicional desfile de los veteranos de la Guerra de Malvinas, que se realiza cada 2 de abril. ¿El motivo? Ahorrar los fondos necesarios para realizar la ceremonia. Nicolás Kasanzew, ex corresponsal de guerra y actual director de Gesta de Malvinas del Senado, confirmó el hecho mediante una publicación en sus redes sociales: "El alto costo que implica organizarlo lo hace imposible, dadas las condiciones de crisis económica que vive el país. Será para más adelante", sostuvo. Kasanzew fue nombrado en su cargo hace un mes por la vicepresidenta Victoria Villarruel y además remarcó: "muy lamentablemente, no se podrá realizar el desfile que todos deseábamos; la primera que lo anhelaba era la Vicepresidente Victoria Villarruel". En tanto, comentó que el 3 de abril se realizará una conmemoración en el Senado, donde Villaruel entregará diplomas de honor a doce ex combatientes, uno de ellos fallecido. Además, habrá una misa de campaña y discursos de tres veteranos, que cerrará la Vicepresidenta.