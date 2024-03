Sydney Sweeney reveló su curioso deseo vinculado a Margot Robbie

La actriz estadounidense sorprendió al acercarse a la australiana con un objetivo muy marcado que llamó la atención.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney fue vista en los últimos días muy cerca de Margot Robbie, por lo que durante una entrevista reveló que la ama y desea compartir set con ella alguna vez.

En diálogo con Entertainment Tonight, Sydney Sweeney fue consultada por su relación con la australiana y reveló: "Primero que nada, amo a Margot. Creo que es absolutamente increíble y espero poder trabajar con ella algún día". De esta manera, mostró su faceta de fanática y dejó en evidencia cuánto admira a la protagonista de la película Barbie.

Margot Robbie

Por otro lado, confesó una característica que le gustaría cambiar sobre su actuación: "Quiero hacer todas mis escenas de riesgo como Tom Cruise, quiero hacerlo todo, al 1.000%. Soy una adicta a la adrenalina, haría todo eso". Así, la estadounidense dejó en claro todo su conocimiento sobre el cine y en medio del mejor momento de su carrera, ya que fue parte de los éxitos Con Todos Menos Contigo y Euphoria.

En el pasado, Sydney Sweeney y Margot Robbie coincidieron en la película Once Upon a Time in Hollywood, aunque la estadounidense tuvo un rol pequeño y la australiana fue la protagonista principal, sin compartir escenas. Con esto, el deseo de toma aún más sentido, ya que la tuvo muy cerca y no pudo compartir el día a día.

Sydney Sweeney