Scaloni recordó la conferencia en el Maracaná que dejó en vilo a la Selección Argentina: "Fue algo pensado, meditado"

El entrenador de la Albiceleste se refirió a la sopresiva frase tras el triunfo ante Brasil, donde deslizó la posibilidad de dar un paso al costado.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, recordó su sorpresiva conferencia de prensa en el Maracaná luego del triunfo contra Brasil, donde deslizó la posibilidad de dar un paso al costado. "Necesito pensar qué voy a hacer", dijo en aquel entonces. Un bombazo que dejó en vilo al fútbol argentino hasta que definió su continuidad, con la Copa América de Estados Unidos en el horizonte.

"Lo que dije fue algo pensado, meditado. Ese momento era de reflexión, después de un año difícil. Es una locura decir que es un año difícil después de ganar un Mundial. Pero fue difícil no sólo en lo futbolístico, sino en lo personal. Era un momento de pensar, saber qué queríamos hacer. Hablo a nivel personal, mío. Cuando decía de parar la pelota era porque teníamos un tiempo para reflexionar. Venían cosas importantes y había que estar fuertes, lúcidos. Fue lo que dije en su momento", expresó en la previa al amistoso con El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos.

"Era el momento, después de pensarlo, tener reuniones con la gente que tocaba. Nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea. Era lo que queríamos: reforzar los conceptos, no bajar el pistón. Es lo que se trata: seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo. Era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía", añadió el entrenador en una entrevista con AFA Estudio.

Por otra parte, también reflexionó sobre el hambre por competir después de haber ganado todo en pocos años con la Selección Argentina, algo que también deslizó Nicolás Tagliafico hace una semana: "Leí que dijo que después del Mundial sentís una sensación rara, extraña, un vacío... No es fácil seguir compitiendo, hacerle entender a los jugadores que hay que seguir. Por suerte tenemos un grupo recontra competitivo. Son animales de la competencia. Pero necesitaba decírselo, reflexionar. Lo han entendido. Esta semana ha sido muy buena. Es lo que necesitaba para reforzar esta idea de seguir".

Además, Scaloni también comentó que tuvo un "año difícil en lo familiar" y que "juega un papel importante". "Ha sido hablado y cada uno ha dado su opinión. La vida del futbolista es de estar lejos de la familia. Cuando tenés hijos chiquitos que van creciendo, sumado a los problemas de mis viejos, son cosas que influyen en tu vida personal. Al final, el objetivo es siempre el mismo: intentar hacer lo mejor para la Selección", afirmó.

Scaloni y cómo se prepara la Selección Argentina para la Copa América

Lionel Scaloni aseguró que la Albiceleste "no se prepara diferente" para afrontar este año, con la Copa América en el horizonte. "Argentina sale a competir todos los partidos y el que juega con Argentina tiene un condimento especial. Es una selección potente. No ha cambiado, no cambia que hayamos ganado", dijo.

"Nuestra manera de afrontar los partidos es siempre la misma, con respeto al rival y sabiendo lo que queremos. La manera de prepararlo no ha cambiado", sentenció el director técnico del conjunto nacional en una entrevista con AFA Estudio.