River sufrió una sorpresiva goleada en su visita a Independiente Rivadavia

El Millonario, con equipo alternativo, perdió por 4-0 en un amistoso ante La Lepra.

Independiente Rivadavia le ganó 4-0 a River este viernes, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un amistoso durante la fecha FIFA en el que ambos equipos aprovechan para realizar pruebas y no perder ritmo de competición para lo que viene. Los goles fueron de Sartori y Vázquez, en el primer tiempo y en el complemento Tonetto hizo un golazo de tiro libre y Moreno hizo el cuarto. Los ocho cambios no le alcanzaron a Demichelis que no encontró el rumbo para pelear el partido.

El Millo saltó a la cancha con un once alternativo que formó con Ezequiel Centurión; Agustín Sant'Anna, Sebastián Boselli, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Matías Kranevitter, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini; Facundo Colidio. El duelo inicio con dominio del conjunto de Núñez pero le costaba llegar con claridad al arco defendido por Monllor. Mientras que la Lepra aprovechó la primera que tuvo con Sartori que puso el 1-0. Después, antes del descanso, cosa que River quizás esperaba para acomodar las piezas, encontró el segundo el local gracias a Vázquez.

A minutos del comienzo del complemento Demichelis arrancó a mover el banco, primero ingresaron Zabala y Ruberto por Sant'Anna y Casco y solo once minutos más tarde hubo más modificaciones: Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Tobías Leiva, Nacho Fernández, Esequiel Barco y Ian Subiabre por Matías Kranevitter, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono y Facundo Colidio. Los cambios mejoraron al equipo, que estuvo cerca del descuento a los 18 con un tiro en el travesaño de Aliendro y luego un tiro libre de Nacho Fernández, que quedó como capitán.

Inmediatamente llegó la buena pelota parada de Diego Tonetto, que puso el tercero y dejó casi sin esperanzas ya al Millonario. A los 32 el ex River Fede Moreno anotó el 4 a 0 en el Malvinas Argentinas y a los 44 pudo haber tenido el quinto, pero el remate de Cavallero se fue ancho.

Sin dudas una derrota que deja preocupación en el mundo River, ya que Independiente Rivadavia solo pudo conseguir dos triunfos en las once fechas que llevan la Copa Liga Profesional, con un promedio de un gol por encuentro (ya que tiene 11 en total).