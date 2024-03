La drástica decisión que tomó Coti Romero para cuidar su salud mental tras su salida de Gran Hermano

La ex participante del reality confesó lo que tuvo que hacer para no sentirse mal por el hate que recibía.

Tras su paso por Gran Hermano, donde se volvió famosa, Coti Romero entró en una fuerte depresión de la cuál le costó salir. La ex participante del reality se mostró en shock ante la gran repercusión del programa y el hate que tuvo, con comentarios ofensivos que leía ella en las redes.

La correntina vistió el piso de Socios del Espectáculo y reveló la drástica decisión que tuvo que tomar para dejar de ver los ataques virtuales que recibía en sus cuentas sociales.

"Las redes son aliadas y enemigas. A mí me sirven para trabajar, por ejemplo, pero hace un tiempo tuve que eliminar Twitter porque era muy tóxico leer todo el tiempo comentarios negativos, era triste. Lo hice por mi salud mental", explicó la joven.

En ese sentido, confesó: "Aprendí también a dejar de ver los comentarios y los mensajes en Instagram y en TikTok. Creo que hay gente que está enojada con la vida y se la agarra con uno. Lo mismo le pasó hace poco a Tini Stoessel, por ejemplo, que le dejaron un montón de mensajes horribles".

Luego, la ex figura del Bailando reveló cómo sus seres queridos la ayudaron a salir adelante en su delicado momento: "Tuve que pedir ayuda a mi familia y amigos porque estaba sola en Buenos Aires y había días que no me quería despertar".

Coti Romero

"Una persona te puede decir cosas malas, pero a mí la terapia me ayudó un montón a llevarlo", aseguró positivamente con respecto a su tratamiento psicológico.

Al contar cuáles eran los mensajes que más le afectaban, señaló: "En un principio ignoraba todo y me parecía entendible porque recién salía del reality, pero después se metieron con mi cuerpo y me trataban de gorda y de deforme. Con el tiempo uno se termina creyendo esas cosas. Se metieron con mi familia, con mi religión, con el Conejo, mi ex, con todo".

Para finalizar, Coti Romero explicó que los ataques siempre fueron anónimos y por redes, ya que en persona solo recibía amor: "Esto era todo virtual, porque la gente debe sentirse con más valentía para hablar. En persona era todo lo contrario, siempre me trataron súper bien".