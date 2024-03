Oriana Sabatini confesó su lucha contra sus trastornos alimenticios

De visita en Noche al Dente, la futura esposa de Paulo Dybala habló a corazón abierto sobre cómo hizo para lidiar y superar las exigencias sobre el cuerpo que impone la sociedad.

Con los preparativos en marcha para su casamiento con Paulo Dybala el próximo 20 de julio, Oriana Sabatini vino al país para ultimar detalles de la mega fiesta junto sus padres. Pero claro que también se hizo un tiempo visitar Noche al Dente, donde habló de todo.

Consultada por los problemas que padeció algunos años atrás con relación a su apariencia y cómo hizo para superarlos, la sobrina de Gabriela Sabatini confió: "Paulo me acompañó mucho y no le digo para que no se le vayan los humos a la cabeza 'yo soy quien soy gracias a vos’ , pero no creo que podría haber conseguido ser esta Oriana si no lo hubiese conocido a él”.

“Nos acompañamos desde un lugar muy lindo porque cada uno tiene su lugar en la relación. Es re fácil con estos trabajos que uno tiene, excéntricos y demandantes, que uno quede medio perdido”, agregó sincera Oriana y confió que siente que con su pareja son "un equipo".

Así, Fer Dente quiso saber de dónde cree que salieron sus trastornos de alimentación, teniendo en cuenta que viene de una familia tan famosa y tan fitness. “Yo quería llamar la atención. Me pasaba que estaba influenciada por todo lo que veía y para mí era como un llamado de atención. No estaba en un buen lugar mentalmente y mi manera de pedir ayuda era ese”, indicó la mayor de las hijas de Catherine Fulop y Ova Sabatini con una honestidad poco habitual en el medio.

“Tiene que ver con querer ser más hegemónica”, deslizó e inmediatamente señaló: “Me habían matado mucho sobre mi cuerpo la primera vez que salieron fotos con Paulo y vi programas donde me destruyeron mal”.

“Me daba bronca porque comparaban fotos de Instagram con la de los fotógrafos y yo pensaba 'para estar así estaba cag… de hambre y para estar así en Instagram estuve una semana de atracones'. Más allá de que mi peso fluctúe, ¿qué carajos les importa?”, señaló ya más relajada con el tema y más sincera que nunca.

En tanto, sobre cómo hizo para superar esos trastornos, Oriana Sabatini confesó: “Lo que me ayudó a mejorar mi cabeza es que a nadie le importa tanto si sos gorda o flaca”, así como hizo saber que le hacían mal "ver los comentarios de la gente mala" sobre su peso y su cuerpo mientras que ella se "estaba volviendo loca por pasar un trastorno".

Oriana Sabatini