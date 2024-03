Sabrina Rojas respondió a la acusación de Flor Vigna por su separación de Luciano Castro

Flor Vigna afirmó que Sabrina Rojas influyó en su separación con Luciano Castro, por lo que la modelo le respondió sin filtros.

En una reciente entrevista con "Socios del Espectáculo", Flor Vigna confirmó lo que era un secreto a voces: Sabrina Rojas influyó en su separación de Luciano Castro. Según afirmó la actual cantante, la ex esposa del actor tuvo malas actitudes, las cuales no lograron solucionar y derivaron en la separación entre ella y su ahora ex novio. “Sí, tuvo mucho que ver”, fueron las palabras exactas de Flor Vigna cuando el cronista del ciclo le consultó si las tensiones con Sabrina Rojas jugaron un papel importante en su decisión de separarse de Luciano Castro. Además, también afirmó que hubo “una serie de actos desagradables”. Por otro lado, Flor también confirmó que intentó todo con ella, pero no dio resultado. "Había una intención ahí, pero ya no quiero darle lugar a eso", cerró. Ante esto, Sabrina Rojas nuevamente no se quedó callada y decidió responderle a Vigna. Si bien lo hizo de forma escueta e indirectamente, lanzó una frase mediante sus historias de Instagram que fue rápidamente comprendida y causó sensación. De hecho, se volvió viral de forma inmediata en todas las redes. "Respiro profundo", escribió Rojas sin ninguna otra mención ni mucho menos declaración. Esto lo mencionó haciendo referencia a que prefiere no responderle a Vigna quien, por el momento, no habló del tema nuevamente.