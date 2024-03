Jésica Cirio recibió un enternecedor y millonario regalo de Elías Piccirillo por su cumpleaños

Luego de Martín Insaurralde, Jésica Cirio rehizo su vida con Elías Piccirillo quien decidió homenajearla de formas únicas por su cumpleaños.

En medio del escándalo con Martín Insaurralde e investigaciones judiciales, Jésica Cirio encontró la forma de rehacer su vida con Elías Piccirillo, su futuro esposo. Ambos se encuentran en su mejor momento, en el cual actualmente disfrutan de unas vacaciones después de festejar el fin de semana el cumpleaños de ella. Fue Juan Etchegoyen quien, durante su programa, brindó más información sobre este romance que va viento en popa. De hecho, también habló del millonario regalo que recibió Jésica Cirio por parte de Elías. “Quiero hacer un repaso y sumarte información nueva sobre el tema Jésica Cirio y su futuro esposo, Elías Piccirillo, a quien te conté que en el ámbito de monedas de cambio lo llaman ‘El Rey del Blue’, Jésica y Elías se fueron de viaje luego del cumpleaños de ella”, comenzó diciendo. Luego, Etchegoyen remarcó: “Los gastos del viaje serán cubiertos por él y a mí me dan cifras las cuales no quiero decir porque para la realidad de nuestro país es pornográfico decirlo. El millonario regalo de Elías a Jesica fueron estas vacaciones súper lujosas y costosas”. Además, agregó: “Jésica y Elías están en este momento en México, disfrutando de las playas caribeñas de Tulum y luego irán al destino más romántico: Paris. Francia los recibirá en estos días para sellar el amor que se tienen”. Asimismo, Juan afirmó: “Me preguntan si Jésica está embarazada, ustedes saben que es un tema sensible pero mi información es que no. Mi data es que ella y Elías habrían alquilado un vientre en Los Ángeles para que el hermanito de Chloé llegue al mundo de esa manera”. Después cerró: “Esa es la info que manejo y sigo creyendo porque viene de primera mano. Los viajes que harán durarán aproximadamente un mes y luego retornarán al país pero no por mucho tiempo. Ampliaremos llegado el momento”.