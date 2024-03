¿Cómo hizo su fortuna la joven que se volvió millonaria a los 19 años?: "Se siente bien"

Linsay Donovan invirtió sus ganancias de las redes sociales y rápidamente ganó millones. Afirma que su mayor bienestar es no tener que preocuparse por los precios.

Linsay Donovan es una joven millonaria de 24 años que logró reunir una fortuna a sus 19. Ella creció en una casa sin comodidades en Maryland, Estados Unidos, pero su vida cambió al dedicarse al modelaje en redes sociales y hoy asegura que ya no sabe en qué gastar su dinero. La adinerada estadounidense comentó en los medios de su país que: “Actualmente soy dueña de cuatro propiedades y el valor de mis propiedades superan los 7 millones de dólares”. Linsay también se da sus gustos de lujo, entre los que destacan una colección de autos valuada en 500 mil dólares. La modelo siente orgullosa de poder vivir de una forma glamorosa. Ella reconoce que su mayor desembolso en un día fue de 450 mil dólares. Como también recuerda uno de su primer gran gasto al adquirir un Mercedes S65 V12 de 300 mil dólares a sus 19 años. Al referirse de sus propiedades Linsay destaca su mansión favorita: “Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas. Me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie”. La historia de Linsay es el fiel reflejo del concepto del sueño americano. Pasó de ser una adolecente desconocida su localidad a una de las protagonistas de las principales marcas del modelaje internacional. Pero su fortuna no sólo cae en su gran belleza, también entraron en juego sus decisiones y sus inversiones. Las extraordinarias cifras de Linsay comenzaron al poco tiempo de terminar su adolescencia. Ella se mudó a Florida, dónde comenzó con el modelaje en las redes y reinvirtió el dinero que recaudó en mercado inmobiliario. Su trabajo como modelo creció al punto de cotizar sumas altísimas. Estos ingresos los combina con el generado de sus mansiones de valores millonarios.