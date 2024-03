Tras su llegada al país, Starlink destinará sus primeras antenas a escuelas sin conectividad

La empresa de Elon Musk firmó un convenio con la fundación Enseña por Argentina para llevar internet de alta velocidad a instituciones educativas que no tienen conexión. La donación será de un total de 33 kits que se distribuirán a nivel nacional.

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX que desembarcó este año en Argentina, destinará las primeras antenas a escuelas que aún no cuentan con conectividad, según un acuerdo firmado entre la compañía de Elon Musk y la fundación Enseñá por Argentina.

De esta manera, Starlink dará sus primeros pasos en el país llevando internet a parajes remotos en alianza con Enseñá por Argentina, una fundación dedicada al liderazgo educativo y al fortalecimiento de comunidades escolares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

La alianza busca promover “la transformación educativa a través de la tecnología, reconociendo a internet como una herramienta clave para la mejora de la gestión institucional y el enriquecimiento de los procesos de aprendizaje”, señaló la fundación en un comunicado.

Actualmente Enseñá por Argentina está trabajando en escuelas de siete jurisdicciones: provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, CABA, Mendoza, Neuquén y Chaco. Desde la fundación anticiparon que las 33 antenas se distribuirán en escuelas de todo el país, de manera que haya al menos una en cada una de las 24 provincias.

En algunos casos, serán escuelas donde la fundación ya está trabajando. “Además, vamos a acompañar a nuevas escuelas, y para eso estamos tejiendo alianzas y articulando con otros actores para asegurarnos de que esta herramienta llegue a las escuelas públicas que más la necesitan”, dijo Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.

Si bien aún no terminaron el proceso de selección de los 33 colegios que recibirán estos dispositivos, desde Enseñá por Argentina explicaron que el foco estará puesto en instituciones educativas ubicadas en áreas que actualmente no cuentan con acceso a internet: principalmente, escuelas rurales, técnicas y agrotécnicas de todas las provincias del país.

Primero distribuirán las antenas; a partir del segundo trimestre, cuando se habilite el servicio, estas empezarán a recibir señal satelital. El acuerdo entre Starlink y Enseñá por Argentina prevé, además de la donación de los dispositivos, 24 meses de servicio de conexión gratuita.

Junto con la identificación de las escuelas, Enseñá por Argentina acompañará el proceso ofreciendo formación docente, “para asegurar que el uso de esta nueva infraestructura tecnológica se traduzca en un beneficio tangible para los estudiantes”, anticiparon desde la organización.

“La conectividad a internet es un recurso espectacular para que docentes y estudiantes encuentren nuevas formas de explorar, comunicarse y aprender. Se trata de una oportunidad para fortalecer los procesos educativos y garantizar una ciudadanía plena para miles de niños y jóvenes, sin importar dónde vivan”, comentó Cipriota. Y agregó: “La prioridad es que los chicos aprendan más y mejor”.

La fundación forma parte de Teach For All, una red internacional de ONG con presencia en 61 países cuyo objetivo es “eliminar las barreras educativas que impiden a niños, niñas y jóvenes acceder a una educación de calidad”. Creada por Wendy Kopp en 2007, desde su lanzamiento Teach for All seleccionó a más de 100.000 jóvenes líderes para trabajar en escuelas de sectores excluidos en todo el mundo. En Argentina, la propuesta convoca a docentes y a graduados universitarios de distintas profesiones a tener una experiencia de dos años enseñando en escuelas o en comunidades vulnerables, con el objetivo de desarrollar el “liderazgo colectivo”.

Elon Musk

Aunque son organizaciones independientes, desde Enseñá por Argentina explicaron que el primer contacto con Starlink llegó a través de Enseña Chile, dado que la compañía desembarcó primero en el país vecino, en el año 2021.

“La relación con Starlink la entabló primero Enseña Chile. Hicieron una prueba piloto y están llevando internet a las escuelas rurales, acompañando con formación docente para asegurarse de que la herramienta esté al servicio de los aprendizajes: la alfabetización, la construcción de ciudadanía, la comunicación, la matemática”, señaló Cipriota.

“En muchas localidades, la escuela será el único punto con internet. Estamos pensando que pueda compartir esa señal como parte de su proyecto comunitario, a fin de contribuir al desarrollo local”, afirmó la directora de Enseñá por Argentina.

Para el público general, el kit de instalación de las antenas de Starlink ya se está ofreciendo en preventa en Mercado Libre y en dos cadenas de electrodomésticos. El sitio web de la compañía informa que el servicio de internet estará disponible en el país a partir del segundo trimestre de este año. La señal de Starlink, destinada especialmente a zonas alejadas de los centros urbanos, es provista por una red de 5500 satélites de órbita baja.

La compañía del magnate Elon Musk desembarcó en 2022 en Brasil y en 2023 en Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay. Este año también prevé empezar a operar en Bolivia y Uruguay, cuyo gobierno firmó la aprobación esta semana. Como parte de este lanzamiento regional, en noviembre del año pasado la empresa había confirmado su llegada al país, y a fines de febrero el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó su operación en Argentina.