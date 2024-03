Múltiples looks y guiños a la Scaloneta: todos los detalles de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La cantante y actriz dará el "sí" junto al futbolista el 20 de julio en una ceremonia íntima y al aire libre en Buenos Aires.

A cuatro meses de la fecha de su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini ultima detalles para el gran día. Desde los invitados hasta la elección de los vestidos, la cantante vive la previa con una mezcla de nervios y emoción. Es que el próximo 20 de julio, la actriz y el futbolista darán el sí en una ceremonia súper especial en la Argentina, rodeados de sus seres queridos.

Es por eso que, si bien apelan a que sea sorpresa en su mayor medida, con el correr de los días y algunas notas de prensa, Oriana ya fue adelantando varios detalles de su boda. En primer lugar, su madre Catherine Fulop visitó a Mirtha Legrand en la mesaza y lo primero que confirmó es que el mismo se llevará a cabo en El Dok - Haras, de Pilar, un imponente predio repleto de hectáreas y mucha vegetación. Además, señaló que el vestido principal de su hija será realizado por Dolce Gabbana.

Luego Oriana hizo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM y allí también la actriz comenzó a desentrañar los pormenores de su boda. El primer tema a tratar fue la cantidad de invitados: “No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso”.

Luego, aclaró que Claudia Villafañe le está organizando todo y que es una excelente weddding planner. Paralelamente, este jueves Oriana estuvo como invitada en Sería Increíble (ciclo que conducen Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato en Olga) y confesó más detalles de cómo será uno de los días más importantes de su vida.

Oriana reveló que el reconocido pastelero Damián Betular, allí presente, será el encargado de hacerle la torta. “Casi me desmayo de la emoción cuando Clau (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso”, aseguró Sabatini y aprovechó el momento sea hacerle una consulta al chef: “A mí me gusta un poco clásica -blanca- y por dentro tiene que ser chocolate y dulce de leche”.

También dio más detalles de la fiesta. “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a ellos. Fue el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, agregó muy emocionada. Al escuchar sus declaraciones Damián no pudo evitar el comentario y bromeó a la cantante con humor y buena onda: “Y con tu papá yo también entraría a la iglesia”.

En cuanto a la logística del evento, expresó que la idea era que empiece temprano. “Como hay ceremonia y es invierno queremos que haya un poco de sol. Queremos aprovechar lo lindo lugar, que es un campo enorme y abierto”, explicó Oriana Muy entusiasmada por lo que se viene: “Va a haber interrupciones (por shows que pensaron para el festejo. El que yo elegí, porque nos pusimos de acuerdo para elegir uno cada uno (con Paulo) no sé si es top, para mí es lo más top, pero es lo que yo quise desde que soy muy chica. Yo quería que en mi casamiento tocara esta persona”.

Paralelamente, Sabatini explicó por qué se iba a dar de esa manera: “Paulo no llega antes porque está la Copa América. Y si todo sale bien y llegan a la final, que va a ser así, van a ganar. Volvería el 15″, enfatizó.

Por último, sobre el look de novia que es una de las cosas más consultadas por sus fans, Oriana adelantó que está buscando diseñador argentino porque quiere tener dos vestidos y el segundo quiere que sea alguien de acá. El objetivo es hacerlo así para que haya uno para la ceremonia y otro para el momento de baile y fiesta. “El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”, contó.

¿Van a estar los campeones del mundo en la boda?

Si bien sobre este tema no quiso precisar ni analizar mucho en el tema, reveló que eso será una decisión de su pareja “Sí, creo que sí. ¿Aunque soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente tenga menos invitados que yo”, sumó.

Por último y no menos importante Oriana adelantó que los vinos de Leo Paredes (compañero de Paulo en la Roma y en la Selección) van a estar en su casamiento y que sus amigas son las encargadas de organizarle una despedida de soltera. “Yo no sé nada, se están ocupando ellas. Somos como 19 así que les dije que ellas lo vean y después me avisan“, concluyó Sabatini quien esperó con muchas ansias este momento y finalmente se le dio.