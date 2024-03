Old Lions superó a Santiago Lawn Tennis Club y se quedó con el clásico santiagueño

El Azulgrana pisó fuerte en el Parque Aguirre y se impuso por 32-25 por una nueva fecha de la Liga del Norte Grande.

En un clásico lleno de adrenalina, Old Lions logró asegurar una victoria crucial al derrotar a Santiago Lawn Tennis por 32 a 25 en el Parque Aguirre, en una nueva fecha de la Liga del Norte Grande de Rugby. El partido estuvo acompañado por una multitud de espectadores que brindaron un ambiente imponente.

Los puntos que aseguraron el triunfo del visitante llegaron a través de dos tries penales, mas un try de Máximo Ruiz Melo y otro de Matías Barraza. Además, León Maza contribuyó con dos penales que consolidaron la victoria para Old Lions.

Por su parte, para la visita apoyaron en el ingoal Junior Sánchez, Joaquín González y Facundo Perez Carletti, mientras que Augusto Mirolo completó la faena con dos conversiones y dos penales.

Con este resultado, Old Lions suma 11 puntos en la Liga del Norte Grande, después de disputar tres jornadas.

En la categoría intermedia, también se vivió una batalla intensa donde Old Lions se impuso sobre Lawn Tennis con un marcador de 38 a 12.