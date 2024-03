La curiosa cuenta pendiente que tiene De Paul con Barco y Garnacho: “Me está costando”

El mediocampista de la Selección Argentina se refirió a la adaptación de dos de los jugadores más jóvenes del equipo.

La victoria por 3-0 de la Selección Argentina ante El Salvador sirvió no sólo para tener rodaje de cara a la Copa América 2024, sino también para que jugadores como Alejandro Garnacho y Valentín Barco -quien tuvo su debut oficial- sumen valiosos minutos con la Albiceleste. Con respecto a la adaptación de ambos, el que tuvo una curiosa frase fue Rodrigo De Paul, quien admitió que todavía... ¡no los pudo hacer jugar al truco!

"En el vestuario súper bien. Aparte ya son varios, están agarrando fuerza. Los vemos contentos. Obviamente nosotros tenemos una manera de ser en la que los cargamos, los jodemos... Ellos se prenden. Todavía no los pude traer a jugar al truco. Me está costando. Pero súper bien. Me pone feliz porque al final de cuentas ellos son el futuro", confesó el mediocampista del Atlético de Madrid en diálogo con DSports.