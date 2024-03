El falso Netflix que puede vaciar tu cuenta bancaria: cómo evitarlo

Los estafadores están constantemente tratando de idear nuevas formas de caer en sus trampas.

Una nueva estafa -de las que hay miles- tiene como protagonista al servicio de streaming Netflix y está generando preocupación debido a que ya hay usuarios que han caído en ella. La plataforma fue suplantada por cibercriminales que falsifican su identidad. El objetivo es comunicarse con los clientes de Netflix a través de correos fraudulentos, que a simple vista parecen oficiales, donde les solicitan datos bancarios. La excusa para ello es una actualización en los datos de pago. Por supuesto, no son Netflix, sino estafadores haciéndose pasar por el servicio de streaming. Los criminales envían correos electrónicos a sus víctimas. En él se indica que es necesario que se actualicen los datos de pago, porque, si no, la suscripción no se renovará. En el propio correo se incrusta un enlace, que redirige a una web falsa que emula la de Netflix. Es en ella donde se implementa un cuestionario con diversos campos en el que la víctima introducirá su información personal, como su nombre, dirección o código postal. Luego avanzará al siguiente cuestionario, que le pedirá la información bancaria. Lo que debe fijarse el usuario cuando recibe este tipo de correos, es chequear la dirección de donde proviene el mismo. El correo electrónico de Netflix es info@account.netflix.com. Si el email no proviene de esa dirección, pero aún se tienen dudas al respecto de la situación del pago de tu cuenta, lo mejor es acceder al sitio web de Netflix desde una computadora y revisar la suscripción dentro de la misma.