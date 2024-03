Científicos explicaron por qué hablar varios idiomas es bueno para el cerebro

En un nuevo estudio que involucró a un grupo de políglotas, se monitoreó la actividad cerebral de los participantes mediante un método llamado resonancia magnética funcional mientras escuchaban pasajes leídos en varios idiomas.

Si bien la mayoría de las personas habla sólo un idioma o quizás dos, algunos dominan muchos. A estas personas se les llama políglotas y están ayudando a proporcionar información sobre cómo el cerebro maneja el lenguaje, el principal método de comunicación humana. En un nuevo estudio que involucró a un grupo de políglotas, se monitoreó la actividad cerebral de los participantes mediante un método llamado resonancia magnética funcional mientras escuchaban pasajes leídos en varios idiomas. Con una excepción que generó muchas dudas, la actividad aumentó en las áreas de la corteza cerebral involucradas en la red de procesamiento del lenguaje del cerebro cuando estos políglotas -que hablaban entre cinco y 54 idiomas- escucharon idiomas en los que eran más competentes en comparación con aquellos de menor o nulo dominio. "Creemos que esto se debe a que cuando procesas un idioma que conoces bien, puedes realizar todo el conjunto de operaciones lingüísticas: las operaciones que respalda el sistema lingüístico de tu cerebro", dijo la neurocientífica del Instituto Tecnológico de Massachusetts Evelina Fedorenko, miembro de Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro del MIT y autora principal del estudio publicado el lunes en la revista Cerebral Cortex. "Puedes acceder a todos los significados de las palabras desde la memoria, puedes construir frases y cláusulas a partir de palabras individuales y puedes acceder a significados complejos a nivel de oración", añadió. Pero una excepción llamó la atención de los investigadores. En muchos de los participantes, escuchar su lengua materna provocó una respuesta cerebral menor en comparación con escuchar otros idiomas que conocían: en promedio, alrededor del 25% menos. Y en algunos de los políglotas, escuchar su lengua materna activó sólo una parte de la red lingüística del cerebro, no toda. "Los políglotas se vuelven expertos en su lengua materna desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos neuronales necesarios para procesarla. Por lo tanto, la red lingüística en el cerebro no se activa tanto cuando procesan la lengua nativa versus la no nativa", dijo la neurocientífica y coautora del estudio Olessia Jouravlev, de la Universidad de Carleton en Canadá. "La lengua materna puede tener un estatus privilegiado, al menos en esta población", añadió Fedorenko, refiriéndose a los participantes políglotas del estudio. La red del lenguaje del cerebro involucra algunas áreas situadas en sus lóbulos frontal y temporal. "La red lingüística apoya la comprensión y la producción en todas las modalidades (hablada, escrita, por señas, etc.) y nos ayuda a codificar nuestros pensamientos en secuencias de palabras y decodificar los pensamientos de los demás a partir de sus expresiones", dijo Fedorenko. La coautora principal del estudio, Saima Malik-Moraleda, estudiante de doctorado en el Programa Harvard/MIT en Biociencia y Tecnología del Habla y la Audición, dijo que los hallazgos sugieren que la destilación del significado gobierna la respuesta del cerebro al lenguaje. "Cuanto más significado puedas extraer de la información lingüística que estás recibiendo, mayor será la respuesta en las regiones lingüísticas, excepto en el idioma nativo, presumiblemente porque el hablante es más eficiente a la hora de extraer significado de la información lingüística", dijo Malik-Moraleda. Los 34 participantes del estudio, 20 hombres y 14 mujeres, tenían edades comprendidas entre 19 y 71 años. Veintiuno eran hablantes nativos de inglés y el resto hablantes nativos de francés, ruso, español, neerlandés, alemán, húngaro y chino mandarín. Su actividad cerebral fue monitoreada cuando escucharon grabaciones de pasajes en ocho idiomas: su lengua materna, otros tres en los que eran muy competentes, moderadamente competentes y mínimamente competentes, y luego cuatro que no conocían.