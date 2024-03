Evangelina Anderson reveló el dramático episodio que vivió con Martín Demichelis en Marbella

La esposa del entrenador de River estuvo en un programa de televisión y contó un duro momento que tuvo que atravesar con su marido.

Evangelina Anderson mantiene un perfil muy bajo desde la llegada de su esposo, Martín Demichelis, a River Plate. A pesar de su pasado mediático, a Eva solo se la ve en el programa de preguntas y respuestas en el que participa y en redes sociales, pero este fin de semana estuvo como invitada en La noche de Mirtha y reveló una inédita anécdota dramática que le tocó vivir junto a su marido y sus hijos.

El relato surgió cuando Mercedes Ninci, la periodista que también era parte de la mesa, estaba dando detalles sobre el robo del que fue víctima hace algunas semanas en el barrio porteño de Almagro y fue entonces cuando Eva dijo: "Estaba poniéndome en tu lugar".

Te recomendamos: Agustín Rossi sorprendió a todos al responder sobre la posibilidad de atajar en River

Todos los invitados quedaron a la expectativa y la modelo contó entonces la vez que ella y su familia fueron el objetivo de un robo cuando vivían en Marbella, España. "Yo nunca lo conté, pero a nosotros en España nos robaron estando adentro de la casa, viviendo en Marbella", inició Anderson sobre aquel momento en el que Demichelis jugaba en Málaga.

"La casa tenía tres pisos e ingresaron por la planta baja mientras dormíamos. Mi marido salió corriendo a buscar a mis hijos a las habitaciones. La bebé estaba con nosotros, pero los otros estaban en sus respectivas habitaciones a los gritos", relató. En el hecho, siete delincuentes ingresaron a su vivienda en la ciudad española y la acción inmediata que tuvo el entonces jugador terminó siendo determinante para el desenlace de la situación. "Salieron corriendo cuando lo vieron a Demi. Miralo a Demi", agregó.

Evangelina Anderson contó detalles sobre su vuelta a Argentina con Martín Demichelis

En noviembre de 2022, después del anuncio de la salida de Marcelo Gallardo, River hizo oficial la contratación de Martín Demichelis, quien pasó 19 años en el exterior (entre su etapa como futbolista como sus primeros pasos como ayudante y entrenador).

"Mirá, te voy a decir la verdad. Yo ya tenía mi vida y mi familia armada, porque en 15 años se arma una familia, porque no tenés a tu mamá o a tu hermana. Uno se une a sus amistades que son familia allá. Fue sorprendente para mí, no me lo esperaba. Él quería venir a cumplir sus sueños y dije: 'Sí, lo voy a acompañar en su sueño'. Me fui por amor de Argentina, dejando todo, y me volví por amor", contó su esposa en el programa de El Trece.

Te recomendamos: Cuántos kilómetros recorrerán Boca en la Sudamericana y River en la Libertadores

"Lo que me pasaba -contó- es que todos los años me iba a dormir, sobre todo en la época de cuarentena, preocupada por mis papás. Pensaba en si les pasaba algo, yo no iba a estar cerca. Estaba angustiada y gracias a Dios se me dio esta oportunidad de que mis padres puedan disfrutar de mis hijos y mis hijos de sus abuelos. Fue la decisión más linda que pudimos haber tomado", finalizó sobre el tema.