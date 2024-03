La historia de una abuela de 89 años que enseña inglés en las redes y sueña con juntar a sus 5 nietos

Lo que empezó como una manera práctica de compartir recetas con sus familiares y amigos se convirtió rápidamente en una cuenta de Instagram con más de 70 mil seguidores.

A los 89 años, Tessy, conocida en las redes como Granny, se convirtió en toda una estrella de Instagram. En su cuenta @miabuelagranny, y con la ayuda de su hija Marianne, esta abuela porteña inglesa explica frases comunes en inglés, cuenta anécdotas y recuerda algunas curiosidades del siglo pasado.

Los padres de Granny emigraron de Europa en busca de un futuro mejor en la Argentina y ella nació en Capital Federal el 7 de junio de 1934. Desde muy chica, a los 16 años, comenzó a trabajar tras enfrentar algunos problemas familiares. “Sabía mecanografía y taquigrafía en inglés, lo que le posibilitó ser secretaria de gerentes de empresas internacionales. Saber ambas cosas, sumadas a su excelente inglés, le permitieron conseguir un buen trabajo enseguida”, contó Marianne.

Igual que su mamá, Marianne aprovechó su conocimiento del inglés y trabajó como docente en un colegio hasta la pandemia, cuando se retiró. Hoy, a los 58 años, es la community manager detrás de la cuenta de miabuelagranny, que nació como una manera de compartir con sus más cercanos fotos y recetas familiares.

“Nunca tuvimos la idea de que el Instagram se transformara en lo que es hoy. Granny tiene 5 nietos y ninguno vive en la Argentina. Mis dos hijas vivieron en Buenos Aires hasta terminar la UBA, pero los otros tres nietos ni siquiera nacieron acá, así que Granny los veía dos o tres semanas al año como mucho. Últimamente repetía con pesar ‘Mis nietos nunca se van a acordar de mí'”, comentó Marianne sobre los inicios de la cuenta.

Fue su necesidad de sentir más cercanía con su familia lo que la impulsó a usar las redes sociales: “Un día le propuse filmarla haciendo scones y chutey, que son sus especialidades. Le dije que cada vez que sus nietos quisieran hacer scones o chutney iban a tener que ver su video y que así siempre se iban a acordar de ella y le encantó la idea. Después sumamos arroz con leche, flan y varias recetas más”.

Aunque en un principio Marianne compartía las grabaciones por WhatsApp, una de sus primas le dijo que estaría bueno que quedaran fijas en alguna plataforma social. “Después seguimos con videos explicando cosas de mi casa que se han guardado por años y Granny comenzó a entusiasmarse”, aseguró.

La cantidad de personas que empezaron a ver el contenido de Granny tomó por sorpresa a toda la familia: “Mis hijas todavía no pueden creer cómo llegamos a tantos seguidores. Cuando llegamos a los 10 mil una de ellas me escribió ‘Mamá, son un desastre tus videos. Están mal iluminados, no tenés micrófono, se escucha todo. Te tiembla la mano. Están mal editados. Elegiste la peor tipografía. No sabés lo que es un reel, un post ni una historia. No sabés la diferencia entre @ y #. Hacés todo lo contrario a lo que enseñan las Community Managers. Si llegas a los 50 mil te van a llamar de la NASA’. Cuando pasó, nadie lo podía creer”.

“Nos sorprendió la repercusión que tuvieron los videos y los hilos de los comentarios. Se generó una comunidad muy agradecida por los temas tratados por Granny. Varios me escriben “Quiero que seas mi ‘abuela’” o “Mis hijas se ponen celosas”. Algunos reels tienen más de un millón de reproducciones, cosa que nunca imaginamos”, reveló Marianne.

Hoy, la cuenta de Granny superó los 70 mil seguidores y cada vez más personas escuchan sus historias y recuerdan con nostalgia cómo era la vida durante el siglo pasado. “Me escriben de lugares lejanos como Japón , Australia, Vietnam y Suecia”, detalló la entrevistada.

Además del reconocimiento, Marianne destacó lo feliz que hizo a su mamá esta experiencia: “Recuperó vitalidad y agilidad mental, porque a medida que hace los relatos recuerda muchas historias dormidas. Ahora ella misma propone temas y lo toma con mucho profesionalismo. Además recibe mucho cariño de gente desconocida”.

Cuando le preguntamos cuál era el sueño de Granny, su hija no lo dudó ni un segundo: “Que para sus 90 años puedan reunirse sus 5 nietos y sus dos bisnietos para sacarse una foto, lo cual nunca ocurrió. No tiene una foto con sus 5 nietos juntos”.