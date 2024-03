El superalimento que tenés que consumir si tenés fatiga muscular

Los dolores musculares son comunes, sobre todo después de entrenar. Para combatirlos, es recomendable consumir esta fruta.

Las dolores musculares son comunes en todas las personas, de cualquier edad y estado físico, aunque suelen aparecer en su mayoría luego de realizar actividad física intensa o cambiar la rutina de ejercicios. Por suerte, existe un superalimento que los previene y disminuye: los arándanos. Si bien este tipo de síntomas de la fatiga muscular suelen ser temporales y pueden aliviarse con descanso o estiramientos suaves, comer esta fruta antes y después de entrenar puede aliviarlos. En el caso de que persistan durante un período prolongado, siempre es importante buscar atención médica para identificar la causa subyacente y recibir el tratamiento adecuado. Arándano: el superalimento para combatir la fatiga muscular Los dolores musculares pueden durar hasta dos días debido a la debilidad de las fibras ante el esfuerzo, lo que desencadena una reacción inflamatoria y dolor. Aunque la hidratación es útil, no hay evidencia científica de que la alimentación pueda prevenir eficientemente la fatiga muscular, salvo por una superfruta: los arándanos. Según un estudio del National Library of Medicine, consumirlos moderadamente antes y después de hacer ejercicio puede aliviar las consecuencias negativas. Los arándanos tienen múltiples beneficios para la salud, ya que son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, como antocianos, carotenoides y vitamina C. Entre las principales ventajas de consumirlos, se encuentran: Promueve la formación de colágeno, huesos y dientes, fortalece la inmunidad y facilita la absorción de hierro gracias a la vitamina C .

es crucial para la función nerviosa y muscular, así como para el equilibrio hídrico celular. La fibra presente ayuda a tratar el estreñimiento y regular el tránsito intestinal.