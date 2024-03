Emigrar: el trámite poco conocido que te permite sacar la residencia sin tener la ciudadanía

Se llama residencia selectiva, se hace desde Argentina y permite instalarse en Italia sin tener ciudadanía europea.

Más del 50% de los argentinos consideró alguna vez en el último tiempo irse del país, según una encuesta realizada por la Fundación Colsecor. Entre los destinos más elegidos para emigrar está Italia, que reúne una enorme cantidad de atractivos para los migrantes argentinos. Sin embargo, emigrar a Italia no es sencillo para quienes no tengan ciudadanía europea. En este sentido, hay un trámite que se llama residencia selectiva, que le permite mudarse a Italia a quienes no tengan pasaporte comunitario. Esta habilitación permite residir por cinco años en el país junto a sus parejas o familias, para luego solicitar la ciudadanía italiana y la residencia permanente. Para solicitar este permiso de residencia en Italia, los solicitantes deben seguir estos pasos: Solicitar un turno presencial en el consulado o embajada italiana.

en el consulado o embajada italiana. Presentar la siguiente documentación : Pasaporte vigente y copia de todas las páginas. Certificado de antecedentes penales apostillado y traducido al italiano. Solvencia económica de 31.000 euros por persona (para parejas, el monto es de 38.000 euros y un 20% adicional por cada familiar). Contrato de alojamiento en Italia, que no puede ser un hotel o Airbnb. No es necesario presentar el pago completo, solo un mes es suficiente. Seguro de viaje con cobertura mínima de 30.000 euros, incluyendo repatriación sanitaria y funeraria, y cobertura completa contra el coronavirus.

: Después de obtener el permiso temporal, a partir del segundo año, se puede inscribir en el sistema de salud local, y el seguro de viaje deja de ser obligatorio. Para obtener la residencia selectiva en Italia, se requiere demostrar alojamiento y una solvencia económica de 31.000 euros por año. Esta visa está dirigida a personas con ingresos pasivos, como rentas o jubilaciones, y no permite trabajar inicialmente. Sin embargo, después de un período de tiempo, se puede solicitar la residencia permanente, lo que autoriza a los argentinos a trabajar en el país. Una vez obtenido el permiso de residencia selectiva y llegado a Italia, el siguiente paso es acudir a la oficina de correos del país para solicitar el paquete de aplicación. Este paquete contiene formularios que deben ser completados y presentados junto con copias de la documentación requerida. Después de enviar la solicitud, se programará una cita con la policía local. En esta cita, se deberá presentar toda la documentación original. En este proceso, se tomarán fotos y se registrarán los datos biométricos para emitir la tarjeta de residencia temporal. Inicialmente, el permiso de residencia temporal permite residir en Italia por un año. Posteriormente, se puede renovar por cuatro años adicionales. Al finalizar este período, se puede solicitar la residencia permanente, lo que permite a los argentinos trabajar en el país. Después de haber vivido cinco años con la visa permanente, se puede iniciar el proceso para obtener la ciudadanía italiana.