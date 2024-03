Las sensuales instantáneas de Coti Romero en la ducha que encendieron las redes sociales

La ex participante de Gran Hermano posó para las cámaras y sorprendió a sus seguidores.

Una de las ex participantes más picantes de Gran Hermano 2022 prendió fuego las redes sociales después de unas sensuales fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

La ex participante del reality, Coti Romero, tuvo menos presencia en las redes sociales luego de su paso por el Bailando 2023. A pesar de que se la vinculó en el último tiempo con Cris Vanadía, la influencer está soltera y disfrutando de la vida.

En una producción fogosa, la ex pareja de Alexis, el Cone, posó para las cámaras bajo la ducha con un top negro y un micro bikini. Por supuesto que eso no es todo ya que Coti eligió un make up total black que dejó sin aliento a sus seguidores.

A pesar de que Coti está reapareciendo poco a poco en las redes sociales, semanas atrás había explicado el motivo por el cual se había apartado de las mismas. "Las redes son aliadas y enemigas. A mí me sirven para trabajar, por ejemplo, pero hace un tiempo tuve que eliminar Twitter porque era muy tóxico leer todo el tiempo comentarios negativos, era triste. Lo hice por mi salud mental", explicó la joven.

Además, había confesado: "Aprendí también a dejar de ver los comentarios y los mensajes en Instagram y en TikTok. Creo que hay gente que está enojada con la vida y se la agarra con uno. Lo mismo le pasó hace poco a Tini Stoessel, por ejemplo, que le dejaron un montón de mensajes horribles".