"En abril la inflación tiene que llegar a un dígito porque hay que mostrar señales de que las cosas funcionan"

Así lo expresó en su columna diaria el analista político y económico Osvaldo Granados.

En el inicio de la semana, Osvaldo Granados analizó el panorama económico del país y anticipó algunas situaciones que podrían propiciar las decisiones del Gobierno Nacional en materia financiera.

El especialista analizó en Radio Panorama destacando que hay un "cambio cultural" en la ciudadanía ya que "nunca se había hablado de déficit nunca más. Nadie hablaba de esto se decía que había que poner plata en el bolsillo de la gente y así las cosas funcionaban". Destacó además que economistas que fueron muy críticos en su momento, rompieron el silencio con palabras de apoyo a la actual gestión, como el caso de Carlos Melconian y Marina Del Polleto.

"Melconian era el candidato de Patricia Bullrich para ser ministro de Economía, quedó afuera y casi no habló por dos meses. Ahora dijo que cualquier gobierno sensato tenia que haber hecho lo que están haciendo ahora".

Anticipó además que el ministro Luis Caputo "cree que en marzo la inflación va a ser de un dígito. Yo no creo que sea así antes de abril. Políticamente se postergó el aumento del gas y en CABA de colectivos y trenes para lograrlo. En abril el Gobierno quiere llegar a un dígito porque hay que mostrar señales de que las cosas funcionan. Para hacer un ajuste hay que mostrarle a la gente que no llega a fin de mes una inflación de un dígito lo más pronto posible".

Granados consideró además que la macroeconomía evidencia "números que están cerrando. Se bajó la tasa de interés, bajó el riesgo país y subieron los bonos y acciones argentinos".

"Creo que las cosas van a ir bien para un sector y no tanto para otro. Veo un repunte muy fuerte de sectores como el agro, energía, minería y economía del conocimiento, pero no en la construcción o en la venta, especialmente de electrodomésticos. Es decir, va a haber una pérdida de consumo pero van a tratar de incentivar las inversiones de ciertos sectores -que van a ser los privilegiados- y para eso es que la Ley de Bases contempla una ley de incentivos para las grandes inversiones (más de 200 o 300 millones de dólares) con el compromiso de los gobernadores de que a estas empresas no les van a subir impuestos provinciales ni municipales", dijo finalmente.