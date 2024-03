La CGT no descarta realizar “una gran marcha federal” contra las políticas de Milei

Pablo Moyano, cosecretario general de la central obrera, llamó a seguir manifestánsose contra el gobierno de Javier Milei.

Pablo Moyano salió a respaldar las fuertes declaraciones de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que consideró que al presidente Javier Milei “hay que cansarlo hasta que se vaya”. El cosecretario general de la CGT y adjunto de Camioneros dijo que al mandatario hay que “cansarlo con la gente en la calle, reclamando, tratando que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no sea aprobado en Diputados”.

Moyano dijo sobre Milei: “Cansarlo es con la gente en la calle, reclamando, tratando que en el congreso no pase el DNU”. Luego, aclaró: “Nadie quiere que se vaya antes, un 2001, hay que derrotarlo con los votos”, y ratificó: “Eso no quiere decir que no vayamos a reclamar las veces que sea necesario”.

En relación a un posible segundo paro de la CGT contra las políticas del Gobierno, Moyano dijo que ”en los próximos días la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida, que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país”.

El cosecretario general de la CGT dijo que “todos los días hay paros, de docentes, aeronáuticos, portuarios”, y adelantó: “Posiblemente pueda haber un paro de Camioneros si no homologan las paritarias en los próximos días, esperemos que eso no pase, pero vemos que el Gobierno no va a cambiar el rumbo económico, todos los días ponen medidas en contra de la gente”, en declaraciones a Metro FM.