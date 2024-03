Escándalo de los seguros: el Gobierno halló más contratos sospechosos en el ex ministerio de las Mujeres

El Ministerio de Capital Humano detectó un total de nueve pólizas por un monto acproximado de $30 millones. Los archivos fueron puestos a disposición del juez Julián Ercolini.

En las últimas horas, se conocieron novedades en el marco de la causa que investiga el escándalo descubierto en las contrataciones de seguros en el Estado durante la gestión del expresidente, Alberto Fernández. La auditoría que realiza el Ministerio de Capital Humano detectó más contratos sospechosos por un monto estimado de $30.000.000. En este caso, las nueve pólizas de seguros fueron contratadas por el ex Ministerio de las Mujeres. Quien figura como apoderado es Carlos Soria, una de las personas apuntadas como parte de la maniobra asegurativa. La documentación ya fue puesta a disposición del juez Julián Ercolini, que es quien lleva adelante la causa iniciada por las denuncias de la dependencia en cuestión, la Anses y Nación Seguros S.A, en la que es investigado el exmandatario. La nueva información surge de la supervisión de un “convenio interadministrativo” firmado en junio de 2022 entre el ministerio que encabezaba Elizabeth Gómez Alcorta y la empresa estatal Nación Seguros. En dicho acuerdo, la compañía fue representada por Soria, hombre que ya es investigado en la causa que tiene a cargo Ercolini. Según el material, las pólizas contratadas fueron para dar cobertura para incendios en el edificio de Paseo Colón al 275, cristales, y responsabilidad civil comprensiva. Además, ofrecieron cobertura para equipos electrónicos, como teléfonos celulares, notebook, teclados, cámaras, etc. No es la primera denuncia que presenta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Antes se apersonó para dar cuenta del hallazgo de una póliza contratada por el Instituto Nacional del Teatro y la estatal Nación Seguros, donde se detectó la presencia de la empresa Castello Mercuri S.A. principal aportante de la campaña de Alberto Fernández en 2019. El origen de la causa es la auditoría que encabezó el ahora extitular de la ANSES, Osvaldo Giordano, quien detectó que debía pagarle a Nación Seguros un contrato por $1700 millones por coberturas de seguros de vida a jubilados que recibían créditos. Allí se descubrió además la presencia de terceros que cobraban comisiones en coberturas que proporcionaba el Estado. En tanto, Alberto Fernández se desligó de las acusaciones y ratificó su inocencia. “Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, aseguró en una entrevista que le realizó un medio extranjero.