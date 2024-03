Alfa volvió a la casa de Gran Hermano y revolucionó a los hermanitos

El conductor contó que Walter "Alfa" Santiago reingresará a la casa. El participante de la edición anterior permanecerá una semana y podrá nominar.

Una vez que Alfa cruzó la puerta, los jugadores del reality se mostraron totalmente en shock. Por su parte, Furia no pudo ocultar su felicidad al verlo y se fue la primera integrante de la casa en abrazarlo y darle la bienvenida.

El descontento de Catalina con el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano

La participante que se reincorporó al reality a través del repechaje no disimuló su enojo por la visita de Alfa ya que, tras quedar eliminada de la competencia por primera vez, protagonizó un encontronazo con él durante una emisión del programa y desde entonces, no mantienen una buena relación. "Me va a hacer pisar el palito", le hizo saber la jugadora a Joel.