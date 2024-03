Cuál es el hábito menos pensado que puede ayudar a superar una ruptura de pareja

Según las investigaciones, esta simple acción contribuye a explorar nuestras emociones y conflictos a través de la identificación. Un repaso por los siete beneficios que brinda este comportamiento.

En la película “Historia de un matrimonio”, se narra la separación de una pareja. El filme describe con detalle las distintas instancias que atraviesan los personajes y cualquiera que haya pasado por ese trance, seguramente se sentirá identificado con las emociones y pensamientos que expone el relato.

Otro buen ejemplo de empatía con un filme es la película argentina “La odisea de los giles”, donde un grupo de vecinos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires descubre que fueron estafados y arman un plan para recuperar sus ahorros. Allí es posible identificarse con los sentimientos de angustia y desesperación al descubrir el delito, pero también con su orgullo y valentía cuando deciden reparar lo sucedido y hacer justicia.

El cine muchas veces funciona como un espejo y modelo de nuestra vida. Así nace la cineterapia, que es el uso de películas, escenas o cortometrajes como herramienta de apoyo a la terapia psicológica para abordar una gran variedad de problemas.

La doctora Sara Zusman de Arbiser, médica psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), especialista en niños adolescentes y familias e integrante de Comisiones de Cultura y de Psicoanálisis y Cine contó un ejemplo de lo que el cine puede provocar en las personas. “De las últimas películas estrenadas puedo nombrar ‘Zona de interés’, un filme con un guión muy original, donde la historia que se relata, aparentemente muy feliz, es el telón que esconde los campos de concentración y exterminio nazis. Esta película despierta mucho dolor y tristeza, especialmente en personas que perdieron seres queridos durante el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Con la misma temática, con escenas sumamente dolorosas y angustiantes, hace algunos años despertó mucho interés ‘La lista de Schindler’”, expresó la autora de, entre otros libros, “Una travesía por la fábrica de los sueños. Intersección entre Cine y Psicoanálisis” y “Literatura y Cine. Encuentros con el Psicoanálisis”.



La especialista explicó cómo funciona la cineterapia o cineanálisis: “Los textos literarios y las obras cinematográficas, desde la ficción, iluminan el pensamiento psicoanalítico y también las perspectivas con las que el psicoanálisis puede operar terapéuticamente. ¿Por qué creemos en los sueños inventados que se proyectan en la pantalla cinematográfica? ¿Por qué sufrimos, gozamos, nos angustiamos, nos desesperamos, nos aterramos, lloramos y reímos frente a esas historias que son pura imagen? ¿Qué efecto peculiar tiene esa realidad irreal?”, se preguntó.

Y respondió: “El cine es lo más parecido a los sueños que el hombre haya inventado. Como en un juego infinito de cajas chinas, muchos ejemplos cinematográficos van a puntos cruciales para cada uno de nosotros, trabajadores del Psicoanálisis”, indicó.

A veces tropezamos con descubrimientos conmocionantes. Creíamos ser meros espectadores hasta que entendemos que esos sueños proyectados en la pantalla son nuestros propios sueños y pesadillas. Creíamos ver vidas ajenas hasta que, un buen día, nos descubrimos en esas alegrías, penurias, tragedias, triunfos”, relató.



Por otro lado, Jenny Hamilton, profesora titular de orientación y terapia psicológica en la Universidad de Lincoln, afirmó en una investigación sobre cineterapia que esta muestra una variedad de beneficios. “El uso de películas podría aumentar el compromiso con la terapia y la educación y aumentar la facilidad del diálogo”, expresó la autora. Además otro estudio demostró que, se puede usar como herramienta para reducir la ansiedad y hacer la terapia más atractiva en los jóvenes.



Al respecto, Pía Rojas, psicóloga coordinadora de la Unidad de Salud Mental del Hospital Pichilemu, Chile, explicó en el portal de la entidad que la cineterapia permite “psicoeducar en torno a problemas comunes que podrían ser expuestos en películas y dialogados con la comunidad”. Así el hospital llevó a cabo un programa de películas con temáticas de interés y luego de la exposición se reflexionó con el público sobre las distintas problemáticas.



La actividad se inició con la película ‘Intensamente’, donde se analizó el tema de las emociones. Otros temas tratados fueron el abordaje de obsesiones con la película ‘Toc-toc’; el tema del Alzheimer y otras demencias con la película ‘Alice’; la violencia intrafamiliar con la serie ‘Cosas por limpiar’ y la violencia social-escolar con la película ‘Escritores de la libertad’.

“¿Qué le sucede a quien cree ser un mero observador cuando comprende que cuanto ve le concierne como persona? En realidad el cine no es una terapia independiente del vínculo entre paciente y analista”, explicó Zusman . Y completó: “El paciente trae al tratamiento las emociones que le despertaron determinadas películas, emociones que están íntimamente ligadas a conflictos inconscientes, duelos no elaborados, etc. A través de las emociones que le despertaron esas películas puede empezar a comprender contenidos que estaban reprimidos y que le generaban diversos síntomas: confusiones, tristezas, depresión, melancolía, entre otros”, destacó.



Cuando se emplea la cineterapia, el psicólogo puede proponer distintos ejercicios al paciente. Por ejemplo, indagarlo acerca de sus personajes favoritos y cualidades que más aprecia; o, por el contrario, sobre los que más rechazo le causan y por qué. Otro ejercicio podría ser analizar las secuencias en las que se emocionó y qué la produjo.



La doctora Zusman de Arbiser expresó que los niños elaboran muchos de sus temores ancestrales en películas: “En adaptaciones de cuentos clásicos con gran dosis de crueldad como ‘Caperucita roja’, ‘La Bella durmiente’, ‘Blancanieves’, ‘Hansel y Gretel’, por citar algunos ejemplos”. Y señaló que “Alicia en el país de las maravillas” es una alegoría del sufrimiento que representa dejar la infancia y pasar a la adolescencia.

“Los adolescentes parecen encontrar la posibilidad de elaboración del inicio del amor romántico con la pasión y el sufrimiento en “Romeo y Julieta”, “Cumbres Borrascosas” y otras historias que el cine ha adaptado de grandes pasiones. Los pacientes suelen sentirse atraídos por películas o series donde se identifican con los personajes y esa es una forma de elaboración de conflictos personales”, destacó.



Estudios que comprueban los aportes de la cineterapia

Una revisión publicada en la revista Frontiers in Psychology estudió la cineterapia y cuáles son sus beneficios. “Cuando la técnica se aplica correctamente y el paciente puede identificarse con un personaje cinematográfico concreto, puede hablar de su situación sin exponerse: de su vida en tercera persona”, afirmó Elena Sacilotto, una de las autoras del estudio, aunque concluye que se necesita más investigación para proporcionar evidencia sobre la efectividad de estas técnicas en el campo clínico.



Por otro lado, la cineterapia ha demostrado ser muy útil en pacientes psiquiátricos hospitalizados. “Descubrimos que el uso de películas para sesiones de psicoterapia grupal animaba a los pacientes a hablar sobre sus creencias, pensamientos y sentimientos mientras discutían sobre los personajes y las historias. Las películas pueden ser un medio importante, positivo y productivo de tratamiento y enseñanza”, dijeron los autores del estudio.



Algunas investigaciones exploran el potencial de la cineterapia para reducir el conflicto entre padres y adolescentes en el asesoramiento escolar o para ayudar, usando películas de superhéroes, a jóvenes diagnosticados con esquizofrenia a reconceptualizar sus historias e imaginar nuevas posibilidades, según un estudio.

Los beneficios de la cineterapia:

Según el portal Filmoterapia, “el cine puede servir en muchas ocasiones como complemento terapéutico de gran efectividad, cumple una serie de características especiales que le dan un gran valor en terapia o como simple desarrollo personal”.



Esta página organiza las películas por temas psicológicos. Cualquier persona puede acceder a ellas y sacar sus propias conclusiones. Pero, si lo que se desea es afrontar problemas psicológicos concretos o hacer algún trabajo de desarrollo personal, se precisará la ayuda de un profesional con quien trabajar terapéuticamente las películas vistas.



De acuerdo con Jaime Burque psicólogo de Filmoterapia, los beneficios de la cineterapia son:

Permite afrontar cambios: por medio de la visualización de imágenes de nuevas situaciones es posible prepararse para afrontar los cambios que se plantean.

Favorece la descarga emocional: permite la expresión de emociones que en ocasiones son reprimidas. Las películas hacen reír, llorar, sentir rabia, enojo, angustia, empatía, permitiendo conectar con el íntimo núcleo emocional.

Ayuda a enfocar los problemas: identificarse con personajes que enfrentan situaciones similares, hace aprender sobre qué decisión tomar y las dificultades que se pueden generar.

Asombra, conmueve, inspira y motiva: presenciar las buenas acciones de los protagonistas motiva a querer superarse y buscar la realización personal. Las películas pueden motivar a lograr algunos objetivos, otorgando fuerza para avanzar en la consecución de los deseos y objetivos de vida.

Hace identificarse: facilita reconocer a través de los personajes las propias fortalezas.

Invita a la autorreflexión: a ser más autocríticos y a replantear actitudes adquiridas y convencionalismos.

Enseña: gran parte de las películas funcionan como alegorías, como lo hacen los cuentos, mitos, chistes, fábulas, sueños y que pueden ser utilizados para propiciar en la terapia.