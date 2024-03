¿Qué es la parálisis del sueño y por qué sucede?

Es un episodio en el que una persona no puede moverse voluntariamente al adormecerse o al despertar del sueño a pesar de estar despierta y totalmente consciente de lo que ocurre alrededor.

La parálisis del sueño es un episodio en el que una persona no puede moverse voluntariamente al adormecerse o al despertar del sueño a pesar de estar despierta y totalmente consciente de lo que ocurre alrededor. Así nos lo explica la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño de la Sociedad Española de Neurología, con quien hemos hablado al respecto de este problema, que se considera trastorno cuando es repetido, provoca ansiedad o miedo antes de dormir, y no se asocia a otros síntomas. “La prevalencia de la parálisis del sueño aislada recurrente no ha sido determinada. Sin embargo, haber padecido algún episodio de forma puntual es frecuente en la población general, con algunos estudios que reflejan que hasta el 20% de las personas lo han podido padecer en algún momento de su vida”, nos detalla.

Personas con más riesgo de padecerlo

Una de las dudas que le planteamos a la especialista es si hay personas con un mayor riesgo de padecerlo. “En general, predispone dormir poco y los horarios de sueño irregulares, así como dormir en boca arriba, ya que es más probable que se de un despertar a partir de alguna apnea o parada de la respiración. Es más frecuente que se inicien durante la adolescencia”, nos comenta la doctora.

Por otra parte, explica que de forma repetida y aislada se ha descrito en familias, por lo que se sospecha un factor genético. “Además, se trata de un síntoma frecuente en personas que sufren narcolepsia, una enfermedad del sueño que cursa con somnolencia diurna y otros síntomas como alucinaciones cercanas al momento de dormir y despertarse, conducta anormal durante el sueño y episodios de cataplejía”, nos dice.

Síntomas de la parálisis de sueño

¿Cómo se manifiesta, qué síntomas pueden alertar de que padecemos este problema? La doctora detalla que se manifiesta como la imposibilidad de moverse a pesar de estar despierto en el momento de iniciar el sueño o despertando.

Únicamente se mueven los ojos y seguimos respirando con normalidad. Puede incluir alucinaciones de diversos tipos (oír ruidos/voces, sentir que nos tocan o notar una presencia).

A menudo se acompaña de sensación de presión en el tórax que puede llegar a sentirse como ahogo y suele ser desagradable.

Finalizan en pocos segundos o pocos minutos, espontáneamente.

Algunas personas pueden emitir sonidos (como gemidos o gruñidos) que alertan a las personas de alrededor y al tocarles o hablarles consiguen que el episodio finalice.