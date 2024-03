Investigan si Jair Bolsonaro pidió asilo en la embajada de Hungría

El expresidente brasileño se alojó en la sede diplomática húngara cuando la justicia federal lo investigaba por un intento de golpe de estado contra el gobierno de Lula da Silva. El embajador del país europeo fue citado para explicar lo que ocurrió.

Según una investigación del diario The New York Times que salió recientemente a la luz, Bolsonaro se refugió entre el 12 y 14 de febrero en la Embajada de Hungría en Brasilia. Ocurrió cuatro días después de que la Policía Federal avanzara en una investigación contra el expresidente y su círculo más próximo por intentar un golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. No queda claro si fue para pedir asilo político.

La Corte Suprema de Brasil ordenó la detención de varias personas de confianza del exmandatario, a quien impuso además una serie de medidas cautelares, entre las cuales estaba incluida la confiscación del pasaporte para impedirle la salida del país y que le prohibieran mantener contacto con otros investigados.

La cancillería brasileña citó este lunes al embajador de Hungría, Miklós Halmai, para que diera explicaciones sobre los motivos por los que el expresidente Jair Bolsonaro se refugió en la embajada de ese país luego de que la Policía Federal de Brasil le retuviera el pasaporte, confirmaron fuentes diplomáticas.

Bolsonaro tiene una buena relación con el primer ministro de Hungría, el ultraconservador Víktor Orban, por lo que su estadía en la embajada fue vista por los expertos como una especie de “refugio” en caso de que las autoridades intentaran detenerlo. Los hechos, además, pueden interpretarse como una interferencia del gobierno de Hungría en asuntos internos de Brasil.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador húngaro fue recibido este lunes por la Secretaria para Europa y América del Norte, embajadora Maria Luísa Escorel, pero no dieron detalles del encuentro.

La Policía Federal había confiscado el pasaporte de Bolsonaro el 8 de febrero y le acusó de editar un proyecto de ley para anular los resultados de las elecciones de 2022, presionar a jefes militares para que se unieran a un intento de golpe de Estado y conspirar para encarcelar a un juez del Tribunal Supremo.

El año pasado, un tribunal brasileño dictaminó que Bolsonaro es inelegible para un cargo político hasta 2030 por difundir desinformación electoral durante las elecciones de 2022.

Las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por el diario norteamericano muestran a Bolsonaro en las dependencias diplomáticas en compañía de dos escoltas, del embajador húngaro y de diplomáticos del país europeo.

Luego de que saliera a la luz la noticia, los abogados de Bolsonaro afirmaron este lunes que el expresidente brasileño pasó “dos días hospedado” en la embajada de Hungría, en Brasilia, en calidad de invitado y para hablar de política con autoridades de ese país, y subrayaron que cualquier otra interpretación, como pedir asilo, es “ficción”.