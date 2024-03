"Hay sectores que se están dando cuenta que el año va a ser recesivo"

Así lo expresó al analizar la actualidad económica del país el licenciado Osvaldo Granados, en su columna diaria para Radio Panorama.

Granados indicó que hay sectores productivos que "se están dando cuenta que el año va a ser recesivo" ejemplificando en primer término con la empresa automotriz Toyota que, según informó "está haciendo retiros voluntarios porque no cree que este año vaya a vender tantos autos como el año pasado".

Anticipó además que "la economía del conocimiento va a andar muy bien este año, tomando un 20% más de personas". Por otra parte, "los estatales la van a pasar más, están echando a mucha gente y ofrecieron en paritarias un 8%, con ese aumento, anuncian lo que se viene".

En otro tramo informó que la Comisión Nacional de Valores, le dio 45 días de plazo para inscribirse a los sectores vinculados con las criptomonedas. "hay mucho lavado de dinero en ese sector, fue el argumento".

"El dólar está igual, el BCRA sigue comprando dólares. En un mes y medio podría salir del cepo (...) en este momento no hay inversiones, los empresarios todavía no se animaron a invertir. Brasil, España y Portugal dan beneficios fiscales cuando se invierte en el país, facilitan las cosas y es por esa razón que no están dadas las condiciones, no solo por el cepo. Además. estos países son creíbles, y ese es otro dato fundamental, en economía si no te creen estás perdido aunque seas un buen orador. Todavía no están dadas las condiciones para invertir en forma fuerte en la Argentina".