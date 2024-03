Zendaya revolucionó la red carpet en el estreno de su nueva película

Llegó a la premiere de "Challengers” en Sidney con un diseño de Loewe ilustrado con la figura de una tenista.

Nadie domina el juego de las alfombras rojas como Zendaya, que en cada aparición sorprende con novedosas apuestas temáticas, accesorios de lujo y diseños innovadores. De la mano del estilista Law Roach, sus recientes looks futuristas para el estreno de Duna 2 acapararon los flashes y la avant premiere de su nueva película en Australia no fue la excepción.

Para promocionar Challengers, el filme sobre un campeón de tenis, en la red carpet de Sidney, la actriz eligió un glamouroso vestido de la firma española Loewe bordado completamente con paillettes verdes, silueta ajustada al cuerpo, breteles finos, un pronunciado escote en V y un sugerente tajo en la falda.

¿El detalle que se robó las miradas? En el frente, la prenda tiene un bordado negro que dibuja la silueta de una jugadora de tenis, con la raqueta en mano, y la pelota característica del deporte volando por encima. Como si fuera poco, el vestuario se completó con un par de stilettos a tono con la prenda, igual de brillosos e impactantes.

Zendaya

Como de costumbre, los accesorios y el beauty look también fueron protagonistas. La estrella llevó joyería plateada de Bulgari, firma de la que es embajadora, un peinado recogido con raya al costado y mechones sueltos y maquillaje con sombras y delineado verde con brillos en la mirada, el broche de oro perfecto para un look monocromático que no pasó desapercibido.