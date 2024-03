Gabriel Milito explicó por qué se fue de Argentinos Juniors: “Me había explotado un poco la cabeza”

El actual entrenador del Atlético Mineiro de Brasil dejó el club de la Paternal en agosto del año pasado.

El flamante entrenador del Atlético Mineiro de Brasil, Gabriel Milito, explicó por qué se fue de Argentinos Juniors a fin de agosto del año pasado.

Luego de casi tres años de trabajo, el oriundo de Bernal tomó la determinación de, repentinamente, dejar el cargo de director técnico de Argentinos Juniors el 30 de agosto del año pasado tras lo que fue la derrota 1-0 ante San Martín de San Juan en octavos de final de la Copa Argentina.

“Sentí que me había explotado un poco la cabeza y que esos jugadores ya habían dado todo. Nosotros como cuerpo técnico también les habíamos dado todo. Fue algo mutuo”, reveló sobre su salida.

“Fue una etapa maravillosa en un club hermosísimo con dirigentes como Cristian Malaspina a la cabeza que creen en los proyectos y que quieren que Argentinos juegue de una manera determinada. Analizan la manera de competir del equipo. Me sentí muy cómodo con los dirigentes y el director deportivo”, añadió el nuevo entrenador del Atlético Mineiro de Brasil.

Además, el ex jugador del Barcelona, Independiente y de la Selección argentina contó detalles de la confianza del presidente de Argentinos Juniors, Cristián Malaspina, en el proyecto que estaban llevando adelante: “En mi experiencia en Argentinos Juniors perdimos los 3 primeros partidos (Rosario Central, Platense y Vélez). El cuarto partido era en cancha de River contra el equipo de Gallardo. El equipo no lo hacía mal, pero perdía”.

“Me acuerdo que entró Cristian Malaspina al vestuario y yo estaba muerto. Me dijo: ‘Gabi, tranquilo. Mira que te contraté por 3 años y no por 3 partidos. Prepara tranquilo el partido contra River en El Monumental. No importa lo que pase’. Ahora repitió lo mismo con Guede”, concluyó el entrenador de 43 años.