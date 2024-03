Neder: "Milei no estaría gobernando si se habrían hecho las cosas bien"

El Senador José Emilio Neder estuvo en el primer programa del año de Libertad de Opinión y se explayó en varios puntos de la política actual.

Los vaivenes de la política actual exhibe un reordenamiento en algunos sectores tradicionales, tal fue el caso del Pro con la elección de Macri como presidente del partido. El Peronismo sigue por la misma línea y en un reciente Congreso partidario, se pudo exponer los puntos más significativos del sector. En el primer programa del año de Libertad de Opinión, estuvo el Senador José Emilio Neder, presidente del PJ santiagueño. Allí se refirió a la autocrítica que vienen haciendo los principales exponentes del Justicialismo y la elección de las nuevas autoridades.

“El Partido Justicialista pudo concretar su Congreso; en la realidad que estamos, hemos podido conseguir la mayoría de congresales. Hubo autocrítica en cada uno, que marcó su postura. Se abrió el debate. Si no nos escuchamos y no se habla con la dureza que es necesaria, no estaríamos mirando para adentro. El peronismo tiene que mirar mucho para adentro. Hoy Milei no estaría gobernando si se habrían hecho las cosas bien”, sentenció Neder.

En otro tramo de la entrevista realizada este martes de Libertad de Opinión, el dirigente peronista también objetó que es imprescindible tomar conciencia de la realidad actual del país. Explicó que es clave que las fuerzas políticas se sinceren para fortalecer las instituciones.

“Si no se sinceran las fuerzas políticas no habrá fortaleza institucional; necesitamos tomar decisiones para que haya consenso. Ha ganado hoy un sector que no tiene nada que ver con la política tradicional. Debemos tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo; el partido tiene que desarrollar proyectos nuevos para una sociedad diferente”, añadió.

En un contexto de autocrítica partidaria, dijo que el peronismo sentó bases sólidas pero tiene que modernizarse porque la política así lo requiere. “No nos podemos quedar con que el peronismo es el partido de Perón y Evita. Si bien es un movimiento que sentó bases sólidas, hay que debatir para modernizar la fuerza política, construir para adelante y mirar con objetividad la realidad nacional porque la gente le está pidiendo eso a la política. Nos están pidiendo un destino diferente a lo que veníamos haciendo”, puntualizó.

Aquí la entrevista completa: