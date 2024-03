Con un show sorpresa, Shakira hizo vibrar a más de 40 mil personas en Times Square

La cantante colombiana paralizó el centro de Nueva York con un recital gratuito para presentar su nuevo álbum: "Las mujeres ya no llorran".

Shakira está promocionando su nuevo disco Las mujeres ya no lloran. La artista colombiana brindó un recital sorpresa gratuito en el centro de Nueva York, en pleno Times Square. Los videos con su actuación se viralizaron en poco tiempo.

Con una gran puesta en escena - los fans pudieron seguir el show por las pantallas gigantes- con sus músicos y bailarines. El recital arrancó con su clásico s Don’t Lie” para las más de 40.000 personas que se encontraban en el lugar.

El evento se anunció unas horas antes a través de las redes sociales de la de Barranquilla. “¡Hola New York! ¡Esto es increíble, absolutamente loco! Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum ‘Las mujeres ya no lloran’”, destacó Shakira al comienzo de su show.

“Estoy feliz de estar aquí rodeada de mi gente latina”, destacó la estrella del pop. Otros de los hits que sonaron en el escenario fueron “Te felicito”, “TQM”, “Cómo dónde y cuándo” y “Puntería”, antes de cerrar con el gran éxito “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″.

Un día antes, la cantante se presentó en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde interpretó “Puntería” y habló sobre su relación con Gerard Piqué y el porqué tardó tanto en lanzar un LP desde El Dorado de 2017. “Ahora estoy sin marido”, contó Shakira. “El marido me desanimaba. Ahora soy libre. ¡Ahora sí puedo trabajar!”, concluyó.