Máximo Kirchner apuntó contra Javier Milei sobre el cambio de nombre del ex CCK: "Lo que importa es la gente"

El líder de La Cámpora calificó al anuncio como un “fuego de artificio”. Le reclamó al Gobierno que cambie el rumbo de la gestión: “Sus políticas producen daño en el presente y el futuro”.

El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, salió al cruce del presidente Javier Milei por el anuncio del Gobierno de cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner: “Que le ponga Conan, pero que pare con los despidos en el sector público, lo que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar”.

El diputado nacional de Unión por la Patria planteó que si Milei revierte su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), “le envía fondos y alimentos a los comedores, y deja de hacer despidos masivos en el Estado”, le parecería “una anécdota” que impulse el cambio de nombre del CCK, lo que calificó de “fuego de artificio”.

Kirchner dijo que para él es “una anécdota” que el Gobierno pueda llegar a cambiarle el nombre al CCK: “No me interesa, no tengo problemas, pero que lleguen las cosas para la gente, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor, sus políticas producen daño en el presente y también en el futuro”.