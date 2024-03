Ponzio, a fondo sobre el mundo River: Demichelis, la Libertadores y el próximo mercado de pases

El secretario técnico del Millonario se refirió al presente y al futuro del club de Núñez.

Leonardo Ponzio es una eminencia en el universo River. No solo es el jugador más ganador de la historia del club, sino que ocupa el cargo de secretario técnico y tiene incidencia en las decisiones que se toman respecto del fútbol mayor y juvenil.

Esta vez, el exmediocampista habló en profundidad sobre el ciclo de Martín Demichelis, se ilusionó con el posible regreso de Germán Pezzella y adelantó que reforzarán el plantel en el próximo mercado de pases.

Ponzio y el sueño el tener a Pezzella en River

En primer lugar, el León dialogó con Radio Continental y se refirió a la chance de poder traer al zaguero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. "El mundo River sueña con Pezzella, con un campeón del mundo. Hoy en día le queda un año de contrato allá. Esperaremos. Yo llamo a todo el mundo igual", lanzó.

El Millonario se había esperanzado con su incorporación sobre el cierre de la anterior ventana de transferencias porque su contrato vencía al final de la temporada, pero decidió extenderlo hasta 2026. Sin embargo, hubo un pequeño indicio que podría tomarse a modo de guiño: su cláusula pasó de ser de 50 millones de euros a 4 millones.

Hace algunas semanas, el defensor central realizó una entrevista con La Nación y fue cauto al momento de hablar sobre su deseo de retornar, más allá de su ilusión personal: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Ojalá suceda".

La banca de Ponzio a Demichelis

Por otra parte, el santafesino siguió en la misma línea que el resto de los miembros de la dirigencia: respaldó el trabajo de Martín Demichelis y comentó que le llamó la atención los silbidos aislados que se escucharon en el Monumental ante Independiente Rivadavia. "No lo entiendo. Después de una época tan ganadora y con tantas referencias, no entiendo por qué está esa cuestión. A nivel interno hay que seguir confiando y creyendo. En seis meses ganó tres campeonatos. Te puede gustar más la cara de uno, pero River sigue siendo River. Tenemos que ir por ese camino, que estamos bien", analizó.

Además, recordó el papelón contra la Lepra mendocina en el último amistoso durante la fecha FIFA: "El resultado con Independiente Rivadavia (0-4) nadie se lo esperaba, porque el resultado te mueve. Pero después te pones a hablar con Demichelis y se sacan las conclusiones. Estos partidos a muchos marcan, estos amistosos te dan la posibilidad de meterse en un 11. Te marca para bien o para mal".

También tocó el tema de la bronca que se vivió en el vestuario, propia de lo que había sucedido en la cancha, y la resolución del entrenador de practicar el fin de semana en lugar de tener ambos días libres: "A veces hay que tomar decisiones sobre el momento, y la decisión fue volver a entrenar después de ese partido para sacarse todo. La realidad es que después reflexionas y te daba vergüenza tener 2 días libres después de lo que sucedió. Después los chicos entrenaron de manera fenomenal".

El grupo de la Libertadores y el próximo mercado

En otro sentido, remarcó la única arista del sorteo de la Copa Libertadores, que lo depositó azarosamente en la zona H junto con Deportivo Táchira, Libertad y Nacional. "El grupo de la Copa está bien, nada más que el primer viaje que tenemos por Copa Libertadores es viajar a Europa ida y vuelta. No podes llegar a Venezuela y aterrizar", señaló. Por el conflicto diplomático que persiste entre la Argentina y el gobierno venezolano, el plantel del Millonario deberá volar a Cúcuta (Colombia) en un vuelo de bandera local y luego se trasladará vía terrestre a San Cristobal.

Por último, adelantó que cubrirán algunos lugares en el próximo mercado de pases: "El mercado nos va a hacer reforzarnos en junio. Hay muchos jugadores que quizás no los vamos a tener por los Juegos Olímpicos (Pablo Solari y Claudio Echeverri estuvieron en las últimas convocatorias de la Selección Argentina Sub-23), así que hay que prepararse. River se refuerza siempre".