Un joven policía se ganó el 0Km de Hamburgo: “Todavía no caigo de lo que gané”

Un funcionario policial de 26 años es el nuevo afortunado ganador del auto 0km que sortea Hamburgo Compañía de Seguros.

“Cuando me llamó el gerente de Hamburgo para avisarme del premio no lo creía. Desconfiaba. Me parecía que me estaban haciendo una broma”, contó emocionado Carlos Alberto Coronel, un funcionario policial de 26 años de edad, quien resultó ganador del auto 0km que sorteó Hamburgo Compañía de Seguros en su sorteo de este miércoles.

“Todo ha sido muy inesperado. Siempre soñé con ahorrar para comprarme un auto, pero la verdad que esto no me lo esperaba”, contó Carlos, quien también remarcó que viene de una familia muy unida y por eso compartirá su premio con ellos: “Ahora los voy a poder llevar para todos lados”.

Por su parte, el gerente comercial de la compañía de seguros expresó: “Siempre nos da una gran satisfacción entregar estos premios, sobre todo ahora porque el ganador es un policía, que son grandes clientes y asegurados nuestros”.

“Queremos felicitar a Carlos y a toda su familia por este logro y esta suerte”, expresó a Noticiero 7 el representante de la institución.