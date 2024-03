Así lo explicó el licenciado Osvaldo Granados en un análisis sobre el estado actual de la economía argentina.

Este juves, el licenciado Osvaldo Grandos habló con Radio Panorama para hacer un balance de las consecuencias económicas que tuvieron las decisiones de la gestión de Javier Milei en el país.

“El congestionamiento de la ruta a Mar del Plata contratasta con las cifras sobre la pobreza dadas a conocer ayer, números que seguramente van a aumentar con la devaluación. Durante año aumentó del 39,2% al 41,7%, lo que representa 19.500.000 pobres, de los cuales 6.500.000 son indigentes”, explicó Granados,p ero señaló como curioso la baja en el desempleo, el cual bajó de 6.3% a 5.7%.

A esta particular situación, Granados la explicó diciendo que “cuando hay alta inflación baja el desempleo porque el costo laboral es bajo. El sueldo que se paga se derrite con la inflación. No cuesta nada tomar gente, pero cuenetapropistas, no registrados. De los 600.000 trabajadores nuevos que hubo el año pasado, 20% fueron privados; el 7% fueron empleados públicos y 67% en negro y cuentapropistas, registrados y no registrados. Ahí está la clave”.

Sobre el dólar, el especialista destacó qu el dólar blue bajó $20 en todo el mes. “Si te quedaste con dólares, perdiste. Terminó a $1.010 mientras que el oficial $857. Los bonos en dólares subieron un 21%, por eso cayó el riesgo país”, remarcó.

“Anunciaron el cierre de 11 mil cooperativas, las mismas que había cerrado Macri, porque no tenían números, no tenían balances. Casi todas las cooperativas trabajan con dinero en negro. Son un curro. Antes, para llevarte una plata hacías una fundación, hoy en lugar de eso, te haces una cooperativa. Ya las habían dado de baja en la época de Macri y Alberto Fernández las volvió a registrar a todas y ahora las cierran otra vez. Es todo un juego”.

Sobre la situación de la agencia de noticias Telam, Granados inficó que “de las 3000 personas que había van a quedar 200; 100 para enviar los cables de información y 100 para publicidad. Hay retiros voluntarios, sólo que nadie los agarraba porque no sabían cómo venía la mano”.

A su vez también contó que el economista Juan Carlos De Pablo todos los fines de semana cena con Milei en la Quinta de Olivos. “De Pablo habló en Mendoza y contó algunas cosas de estas charlas. Dijo que Milei no está loco, no está agobiado, está laburando de presidente. Así como lo ven, así es. No es que es una cosa en privado y en público otra. Es así”.

“También dijo que no hay un plan económico, hay un rumbo, que sí, es salvaje, y está tratando de salvar las cuentas como el almacenero, como sea. En algún momento esto va a cambiar, pero hoy hay esaces de recursos”.

“Si consigue apoyo del exterior va a tener reservas y si tiene reservas va a ser más fácil. Para eso tiene que bajar la inflación, si no la baja no es creíble para todos los de más. No ve la salida del cepo rápida porque dice que es un riesgo. Provocan una corrida y pierden todo lo que habías ganado. Hasta que no se tengan reservas en serio no se puede salir”.

“A los empresarios les dijo que tomen todas las decisiones que tengan que tomar y no esperen una devaluación porque no va a devaluar. Si lo dice él que conversa todoso los fines de semana con Milei... El mensaje a las empresas es `laburen, peor laburen con la plata de ustedes. No esperen laburar con la plata de otros´".

“La dolarización hoy no es prioridad. El punto clave de esta política es cuando Milei baje el IVA al 19%, ese día va a ser clave, pero todavía falta”, sentenció.