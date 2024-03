Lali sorprendió al cantar con Charly García en una fiesta y el video fue furor en redes

En esta oportunidad, la intérprete de “Disciplina” compartió en sus redes la intimidad de la reunión, donde se la ve cara a cara con el Bicolor interpretando un fragmento de “Bancate ese defecto”, uno de los clásicos de su etapa solista.

Cada aparición pública de Charly García es un motivo de felicidad para sus admiradores. Mientras ultima los detalles para la salida de su esperado álbum La lógica del escorpión, el músico pasa sus días en su mítico departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, acompañado de su pareja Mecha Iñigo y de seres queridos. Y en medio de los rumores sobre su salud que circularon hace unos meses, verlo sonriente, de buen semblante y rodeado de amigos no es un detalle menor.

En las últimas horas se viralizaron imágenes de un encuentro con artistas de diferentes épocas. Algunos compañeros de ruta de tantos años, como Fito Páez, quien integró su banda en los ‘80, y Juanse, el líder de Ratones Paranoicos. Ambos compartieron escenarios, estudios de grabación y llevaron esa relación musical y de admiración un paso más adelante.

Quien también estuvo fue Lali Espósito, quien a pesar de la distancia generacional y de provenir de ambientes en apariencia distintos como la televisión y la industria pop, ya no sorprende verla cerca del Bicolor. En esta oportunidad, la intérprete de “Disciplina” subió a sus redes un video de la intimidad de la reunión, donde se la ve cara a cara con García interpretando un fragmento de “Bancate ese defecto”, uno de los clásicos de su etapa solista. “Y yo te digo eyyyyy”, escribió la artista citando la frase del hit de Clics Modernos, para graficar un momento de pura complicidad.

Charly y Lali se encontraron por primera vez en 2014, cuando coincidieron para la tradicional foto de fin de año de la revista Gente. “Me impactó ver a Charly García. Estaba haciendo notas y vi llegar una limousine. Me impactó verlo, es un grande”, contó entonces la ex Casi Ángeles. Con su espontaneidad característica, se le acercó al músico y le reveló toda su admiración: “Me llamo Lali y te quería conocer. Yo hago música… y para mí era muy importante conocerte”. Con la ironía y la rapidez que también lo caracteriza, Charly se le acercó al oído y le respondió: “Ya está hecha”, en referencia a la música.

Lejos de molestarse, Lali entendió el código de su ídolo y compartió en reiteradas ocasiones el video del encuentro. Fue el primer paso para un vínculo que se fue construyendo estos años, en los que ella creció hasta convertirse en una estrella pop internacional y él batalló entre la puesta en valor de su obra clásica, su esperado nuevo álbum y sus problemas de salud.

En 2021, en el marco de los grandes festejos por los 70 años de Charly García, Lali formó parte del compilado con el que el sello Sony homenajeó al Bicolor, junto a artistas como David Lebón, Pedro Aznar, La Sole, el colombiano Carlos Vives y el español Leiva. “Para mí es un honor estar en este video deseándote un feliz cumpleaños. Ídolo máximo, no hay más palabras que ‘gracias’ a lo que nos has regalado toda tu vida que fue tu talento, tus letras únicas, tu todo, tu existencia”, dice la artista por entonces rubia, rodeada de globos para la ocasión. “Tan fuerte como el no amor”, es la línea que le toca a Espósito, en ese canto colectivo junto a

Por ejemplo, Lali fue uno de los invitados al cumpleaños número 71 de García celebrado en Bebop Club, una sala del barrio de Palermo, junto a figuras de diversos ámbitos como Palito Ortega y su hija Julieta, Brenda Asnicar, Juanse, León Gieco, Nito Mestre, Joaquín Levinton, Tamara Pettinato, Jey Mammon, Andrea Rincón, Mariano Otero, Juan Pablo Sorín y Ana Paula Dutil, entre otros. “Emocionados celebrando la vida del hombre magia”, escribió Espósito en el video del festejo que subió a sus redes documentando el momento.