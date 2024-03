Luis Ventura confirmó que Morena Rial está embarazada por segunda vez

El periodista Luis Ventura anunció el segundo embarazo de Morena Rial y contó cómo se encuentra actualmente.

Este jueves, el periodista Luis Ventura sorprendió a todos en el aire de A la Tarde (América) al confirmar que Morena Rial está embarazada por segunda vez. En el programa dieron la noticia a modo enigmático y finalmente Ventura anunció: “Está embarazada la señora, porque para mi es señora, mi sobrina Morena Rial y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificado su familia”. Dado su vínculo tan cercano con Morena, a quien llama sobrina del corazón, el periodista se mostró sumamente emocionado por la noticia de este segundo bebé en camino. “Yo quiero que sea lleno de felicidad, y a mi me pone contento", expresó. Entre los detalles de la noticia, Ventura reconoció que no sabia ni le interesaba quien era el padre del bebé y se enfocó en contra como fue el momento en que se enteró de todo. “Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'tío, estoy embarazada por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando'. Hablamos de eso y de Francesco. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”, reveló. Por último, el conductor comentó que unos días después del llamado tuvieron un encuentro inesperado en una parrilla de Palermo y admitió: “La vi bárbara, feliz, la vi bien. Ella es un tractor, cambio y adelante”.