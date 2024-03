Luis Caputo explicó por qué el pago de haberes a los jubilados se realizará en dos cuotas: "Es puramente administrativo"

Tras una catarata de críticas contra el gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía trató de explicar en sus redes la decisión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos que llevaron al Gobierno a pagar las jubilaciones en dos cuotas en el mes de abril, situación que generó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei. "El tema jubilaciones en dos pagos es un tema puramente administrativo. El proceso de liquidación de haberes lleva un mes. ANSES ya tenían procesado el haber según el criterio anterior. Lo del DNU con el nuevo aumento salió después, por lo que hubo que iniciar un proceso nuevo por el incremento. Aprovecho para desearles felices Pascuas a todos.", escribió el funcionario a través de sus redes sociales. El miércoles el titular del Palacio de Hacienda había criticado una nota de Infobae donde se informaba la decisión del Gobienro. "¿Nuevamente generando desinformación? El primer haber es la jubilación sin aumento, el segundo son los aumentos más bonos", escribió Caputo confirmando de esa manera lo que en el tuit desmentía: que los jubilados cobrarán en abril en dos cuotas. Caputo dio una explicación similar a la que había dado el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana. Si bien no dio su habitual conferencia de prensa por ser Jueves Santo, Adorni mandó un audio de WhatsApp Radio Mitre dando los detalles de la situación. "Primero salió el decreto de la fórmula jubilatoria y después el del bono, de los $70 mil. Como estamos al cierre del mes, se nos agotaron los días hábiles, lo que va a ocurrir es que se les va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes", expresó Adorni. "Se va a hacer una liquidación por la jubilación ajustando la nueva jubilación con el nuevo esquema y otra con el bono, eso se hace en dos momentos distintos, no porque se pague en cuotas sino porque administrativamente debe hacerse en dos momentos diferentes", agregó. En cuanto a la fecha del cobro, no dio precisiones y afirmó que se definirá en torno "a lo que dicten los tiempos de los procesos administrativos", aunque aclaró que "va a ser inmediato". "No es que se les va a pagar en dos cuotas. Es simplemente eso. Van a existir dos liquidaciones, no pago en cuotas a los jubilados, como se está diciendo", insistió.