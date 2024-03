Nicole Neumann contó la razón por la que su hija Indiana se mudó con Fabián Cubero

La modelo señaló cuál fue el motivo por el que la adolescente se distanció de ella.

A fines de 2022, Indiana Cubero decidió mudarse a la casa de su papá, Fabián Cubero, y distanciarse de Nicole Neumann. Ahora, en una entrevista, la modelo reveló el verdadero motivo por el que su hija mayor no quiso vivir más con ella.

“¿El hecho de que tu hija mayor se haya ido a vivir con el papá también te movilizó?”, preguntó el periodista. La respuesta de la top model fue contundente: “Si, claro. Pero es un trabajo de hormiga que yo venía viendo y sintiendo desde hace años”.

Deslizando que fue influenciada por el exfutbolista de Vélez Sarsfield, Nicole arremetió: “La adolescencia es una etapa complicada y cuando alguien te engancha en ese momento para distorsionarte... es muy difícil también”.

Por último, dejó un mensaje alentador de cara al futuro: “Pero como siempre, yo confío en la vida y el universo, que es lo que me viene pasando por ahí lo que el otro no tolera-, termina acomodando las cosas. Y sobre todo para bien... cuando vos sabés que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas”.



Nicole Neumann comparó sus inicios en el modelaje con los de su hija Indiana: “Yo mantenía a una familia”.

La top model habló de su actual vínculo con Indiana Cubero y comparó sus primeros pasos en el mundo del modelaje con los de ella.



“Les voy a decir siempre lo mismo: no hablo de la intimidad o de polémicas que me quieran meter. Yo hablo de mi momento y de mi bebé en camino. Siempre estoy para Indiana, siempre me sale hacerlo”, comenzó aclarando sobre la mayor de las hijas que tuvo con Fabián Cubero.



Respecto a la incipiente carrera de modelo de la adolescente, Nicole hizo una comparación con sus inicios: “Está bueno que cada una recorra su camino y lo viven de otra manera, como algo más divertido, mientras lo mío era más trabajo, al poco tiempo ya era mantener una familia”.