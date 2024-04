Flor Vigna se quebró al hablar sobre su separación de Luciano Castro

Durante el programa, Almorzando con Juana, la cantante habló de la difícil decisión que tomaron con el actor.

Flor Vigna lanzó hace algunos días su nuevo tema, "Puedo solita", que no estuvo exento de polémicas a raíz de declaraciones sobre la separación de Luciano Castro que le trajeron un encontronazo con Sabrina Rojas, la ex del actor y madre de dos de sus hijos.

La cantante, visitó Almorzando con Juana, donde la conductora le preguntó, entre otras cosas, qué tan doloroso fue tomar una decisión tan trascendental, dado el amor que se demostraban en vivo con el actor.

En este sentido, Vigna, reveló entonces que sus canciones se han transformado en el mejor vehículo para exponer las cosas que le suceden, y así ocurrió también en esta ocasión, en la que se tomó unas largas vacaciones en el sur con su equipo para componer.

“Como autora, tengo una responsabilidad. Entonces pienso en qué quiero decir. En mí hay un montón de sentimientos. Realmente, yo solamente puedo hablar bien de mi expareja porque me enseñó de todo, y a veces eso duele más”, le dijo Flor a Juana Viale, mientras le temblaba la voz.

“Yo creo que a veces la felicidad también se puede encontrar en la tristeza, como superación, y yo quería ser real con lo que me pasaba. Mi mamá siempre me dice ‘vos no tenés que ser víctima, tenes que ser responsable de todo lo que te pasa’”, dijo, con los sentimientos a flor de piel.

“Como dice la canción, cómo puedo transformar esta derrota en gloria, o hacer de este capítulo el mejor de vida”, agregó, quebrada, frente a la mesaza. “Recién hablábamos de que el tiempo acomoda todo, pero es uno, no es el tiempo, es uno”, reflexionó.