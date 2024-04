“Es una persona que logró muchas cosas”: el conmovedor relato de una mamá santiagueña sobre su hijo con autismo

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Rita Corvalán visitó el estudio de Noticiero 7 para hablar de cómo es convivir con una persona con Síndrome de Asperger, una variante dentro del espectro.

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por lo que cientos de voluntarios y representantes de distintas ONGs lanzaron la "Semana Azul". Una iniciativa que consiste en combatir estigmas para construir una sociedad más inclusiva.

En esta oportunidad, Rita Corvalán, dialogó con un equipo de Noticiero 7 y contó sus desafíos y logros como mamá de Joaquín, un jóven con autismo.

“Cuando hablamos de autismo, hablamos de un espectro muy amplio. Mi hijo tiene Síndrome de Asperger que está dentro del autismo", explicó Rita.

Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos.

Joaquín, es un joven de 18 años y un apasionado por la tecnología y el arte. Quien a sus 8 años fue diagnosticado con Síndrome de Asperger.

"Cuando cuento de Joaquín, hablo de la importancia de la intuición de las madres. A medida que nuestros hijos se van desarrollando y vemos en ellos algo que nos llama la atención no dudemos en consultar y preguntar", comenzó relatando Rita.

Durante su etapa en el jardín, Joaquín comenzó con algunas señales a las cuales su mamá aún no percataba: "Yo decía, no, es un mimado, no habla".

Sin embargo, fue la seño del jardín, Euge, la primera en decirle que deriven a Joaquín a un equipo de profesionales.

"Comenzó su escuela primaria y había algo que no cerraba, esa intuición de mamá me decía que algo estaba pasando, por lo que empecé a preguntar y me dijeron: tu hijo tiene autismo".

Rita contó que al principio no lo aceptó y recordó cómo fue el día que se enteró del diagnostico de su hijo: "Dije, esto no puede ser, como no me di cuenta y comencé a golpear puertas para ver de qué se trataba".

"En Tucumán tuvimos tres encuentros con un pediatra de neurodesarrollo, quien le hizo un test donde fui a recibir el diagnóstico sola y el especialista me dice: Joaquin está dentro del espectro autista".

"Nunca olvidaré ese viaje de vuelta, en el cual tenía dos opciones. O seguir negando o aceptarlo y ponerme las pilas para que mi hijo pueda lograr todo lo que hoy ha logrado", expresó Corvalán muy conmovida.

A pesar de la difícil situación, la mamá del joven detalló que logró muchas cosas con la ayuda de su familia y el apoyo de sus compañeros de escuela. Actualmente Joaquín comenzó a estudiar la Tecnicatura en Sistemas.

Respecto a la convivencia, Rita explicó que debe guiarlo algunos días: "Hay rutinas que a veces se las olvida y hay que recordar porque es una persona que se aísla".

"Generalmente hay chicos que no tienen habla, entonces hay un punto de conexión que puede ser con un padre o una mascota", aclaró.

Finalmente, Rita hizo alusión a la inclusión de personas con autismo: "Debemos concientizar sobre la Ley 13.328, que habla de la importancia de un diagnóstico a tiempo, las terapias y también la inclusión escolar"

"Nuestros hijos deben tener las mismas oportunidades y es importante que no solo en la fecha hablemos de autismo, sino siempre", remarcó la mamá de Joaquín.