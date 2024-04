Demichelis defendió la titularidad de Nacho Fernández en River: "En la Libertadores necesitás líderes"

Ante las críticas por su rendimiento y el contraste con el ingreso de Claudio Echeverri, el entrenador del Millonario argumentó la elección del ex-Gimnasia.

River derrotó 2-0 a Deportivo Táchira en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en Venezuela, con goles de los uruguayos Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca por el debut en el Grupo H de la Copa Libertadores, pero pese a la victoria Nacho Fernández fue centro de las críticas por una parte de los hinchas en las redes sociales ante su rendimiento y el entrenador Martín Demichelis lo defendió.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Demichelis fue cuestionado por la titularidad de Nacho por sobre la de Claudio Echeverri, quien cambió el partido desde su ingreso en lugar del ex-Gimnasia y Esgrima La Plata y fue la figura, y argumentó su elección: "La Copa Libertadores es muy difícil y sobre todo el primer partido. Entonces, necesitás personalidad, inteligencia, líderes y Nacho es uno de ellos que nos ayuda un montón de detalles que nos hacen mejores".

Y agregó sobre el señalamiento por mandar al banco de suplentes al Diablito: "Venimos de dos derrotas, no era fácil para cualquiera salir a jugar y los partidos de Copa Libertadores hay que saber jugarlos. Suelen ser largos, cuando entró lo hizo bien y me quedo con eso. Quizás si le hubiese tocado jugar desde el arranque, no hubiese tenido el rendimiento que tuvo con el partido ya roto. No lo sé. Son cosas hipotéticas. Hay que quedarse con el vaso medio lleno, River hoy dio un paso hacia delante. Arrancamos bien y es lo que vinimos a buscar".

Qué dijo Echeverri después de su debut en la Copa Libertadores

“Muy contento por la victoria de hoy, lo necesitaba mucho después de la derrota que tuvimos en la liga”, afirmó el Diablito y reconoció luego del 2-0 ante Táchira: “Importante arrancar la Copa Libertadores con una victoria”.

“Cuando me tocar jugar de titular o entrar de suplente siempre lo trato de hacer de la mejor manera por esta camiseta”, expresó Echeverri y reiteró: “Muy importante ganar hoy, de visitante, después de un largo viaje que tuvimos. Muy contento con la victoria y a seguir mejorando”.