Por qué no jugó Messi en Inter Miami ante Monterrey por la Concachampions

Luego de la molestia que lo obligó a ser reemplazado en el duelo ante Nashville en la vuelta de los octavos, el capitán de Las Garzas tampoco dijo presente en la ida de los cuartos de final.

Lionel Messi fue excluido del once titular de Inter Miami para el duelo ante Monterrey, por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024.

El rosarino registra una inactividad prolongada debido a una pequeña lesión en el isquiotibial derecho que lo tiene a maltraer desde el compromiso con Nashville, en la victoria 3-1 correspondiente a la vuelta de los octavos.

La Pulga sufrió la lesión frente a Nashville FC por la Concachampions, por la que no pudo ser parte de la fecha FIFA con la Selección Argentina ni tampoco en el triunfo por 3-1 como visitante, la derrota por 4-0 contra New York Red Bull por 4-0 y el duelo contra New York City FC en el séptimo partido de la MLS 2024.

Si bien todo parecía indicar que el ocho veces ganador del Balón de Oro iba a reaparecer esta noche ante el elenco mexicano pisando el verde césped, finalmente el astro rosarino no fue de la partida en el equipo inicial de Las Garzas ya que no se recuperó de su leve lesión en su totalidad, y el estratega argentino Tata Martino prefirió no arriesgar a su máxima figura y futbolista más determinante.