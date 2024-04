Con múltiples sanciones por complot, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

En una gala en la que hubo fulminante y espontánea, seis participantes quedaron en riesgo.

Santiago del Moro definió como “un rompecabezas” esta gala de nominación en Gran Hermano. Es que entre las nominaciones espontánea y fulminante, las internas que surgieron los últimos días y las posibilidades de complot, cada voto fue especialmente observado.

“Hay una de ustedes que está fulminada”, anticipó el conductor no bien comenzó el programa. ¿Alguien se autopercibe fulminada?”, preguntó. Cata levantó la mano sin dudar y su intuición no le falló. “¡Qué básicos que son!”, analizó la pediatra, mientras la cámara ponchaba a Furia. Pero en este caso, del Moro no dio precisiones sobre quién había emitido el voto.

Con Cata ya en placa, del Moro anticipó otra novedad en el juego. En su mano, esbozaba el cartel con el Golden Ticket, que aventuraba el inicio de un nuevo integrante a la casa. “No sé de quién se trata”, se excusó el conductor, y reveló que el encargado de hacer ingresar al visitante será Gran Hermano. “Esto va a ser power”, atinó a decir.

Con dos votos de Joel para Furia antes de dejar la casa, los hermanitos empezaron con la dinámica de cada miércoles. Y el primero en pasar por el confesionario fue Emmanuel. “Estoy harto de las ofensas de Catalina. De sus faltas de respeto hacia mí, hacia Furia, que deschave el juego. Tiene algo personal conmigo y las disculpas que me pidió no fueron sinceras”, justificó, antes de sentenciar su jugada: “Nunca quise hacer una fulminante, pero excedió mis límites. Es insostenible”.

A su turno, Martín el Chino: dos para Federico y uno para Zoe, que fue eliminado porque la producción juzgó complot. En tanto, Nicolás emitió “votos puramente de estrategia”, teniendo en cuenta cómo había quedado la dupla de ganadores. Por eso, eligió darle dos a Emmanuel y uno a Juliana. A su turno, Bautista, uno de los líderes, le entregó dos a Virginia y uno a Federico.

Después de admitir que el encierro le estaba causando problemas en el cuidado de sus uñas, Federico pasó por el confesionario. Manzana repartió sus votos entre Furia (dos) y Emmanuel (uno). Enseguida entró Zoe y tomó el sobre negro, señal que había hecho la espontánea. Con esta jugada le aportó tres votos a Furia y dos a Martín, aunque estos últimos fueron en vano ya que el Chino es uno de los líderes. Además, tanto los votos de Manzana y de Zoe para Furia fueron descartados por complot, y los que la rubia le otorgó al Chino quedaron afuera porque es uno de los líderes.

Damián y Paloma coincidieron en su elección en el confesionario. Ambos le dieron dos a Emmanuel y uno a Furia, pero aquí también se anularon los votos a la doble de riesgo por complot.

La siguiente tanda la conformaron Catalina y Virginia. “Espero que la gente esté viendo lo que está pasando en la casa. Formamos una alianza para derrocar a una persona que está jugando muy sucio”. “Las traiciones no las perdono”, dijo la pediatra que le dio dos votos para Federico y uno a Zoe, en su intención por formar “una placa de grandes jugadores”. Y en ese sentido, agregó que nunca votaría a Furia porque tiene palabra, aunque quiere que se vaya.

A continuación, ingresó Virginia al confesionario. Ella sí le dio dos votos a Furia y uno a Emmanuel. Pero el único que sirvió fue este último, porque los otros quedaron bajo la figura del complot.

Mauro le dio dos a Federico y uno para Zoe. “Para ver si puede comenzar una nueva era y otro Gran Hermano. Flor dijo estar “cansada de las faltas de respeto, la victimización, que me hagan sentir incómoda”, antes de darle dos a Emanuel y uno a Furia, aunque este último también fue objetado.

Uno de los votos más esperados era el de Furia, que le dio dos votos a Florencia y uno a Mauro. Además, reveló su deseo para ir a placa y poder competir contra Cata: “Gracias Alfa y Romina por abrirme los ojos”, señaló mencionando a los exparticipantes que ingresaron en el último. Darío fue el último en entrar al confesionario y le dio dos votos a Emmanuel y uno a Nicolás.

Con este panorama, además de Catalina fulminada, en la placa final quedaron Emmanuel, Furia, Manzana, Federico, Florencia y Virginia. Pero esto no va a quedar así. Bautista y el Chino podrán subir cada uno a un compañero que esté en placa y ponerse de acuerdo para bajar a otro, que no puede ser Catalina ya que fue fulminada.