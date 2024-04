“Esperamos justicia, no merecía morir”: el duro relato de la hermana del femicida de Merlo

Matías Alejandro Guiñazú y Soledad Ibáñez fueron a la escuela juntos y de grandes se reencontraron: estaban en pareja hace un año. Al momento de su detención estaba ensangrentado, manipulando un cuchillo y a la par del cuerpo de la víctima.

En medio de la conmoción por el brutal femicidio de Soledad Ibáñez en Merlo, la familia del agresor, Matías Guiñazú, habló y contó detalles estremecedores sobre la relación.

Matías y Soledad fueron a la escuela juntos y de grandes se reencontraron. Hace un año estaban en pareja y vivían en la casa de “Berta”, la madre de la víctima, quien al parecer no estaba en el lugar cuando ocurrió el ataque. Cuando alguno de los dos se iba a trabajar, el otro se quedaba con ella para cuidarla.

“No me da el coraje para pedirle disculpas a ´Berta´, porque la realidad es que le dije que no lo deje vivir con ella. Si Soledad no lo quería más, no era justo para su hija. Ella no quiso escucharme”, sostuvo Cintia, la hermana mayor del femicida.

Además, reveló que Matías tenía una restricción perimetral, aunque pese a esto siguieron viviendo juntos. “No entiendo cómo pasó de hacer pan casero a matar a Soledad”, aseguró con estupor Cintia.

A su vez, apuntó que tenían una “relación tóxica”, pero jamás imaginó que todo podría terminar de la peor manera: “Hablé con Sole en su momento, para que le explique a la madre la situación que vivía con Matías, al parecer no lo hizo, porque ´Berta´ tenía buena relacion con mi hermano, él la ayudaba en su casa, le hacía los mandados y la llevaba al médico. Era buen compañero”.

“No puedo creer por qué mató a Soledad, siempre fue una buena persona. Es lamentable lo que pasó, espero justicia, no merecía morir, era trabajadora, vivía para su madre y mi hermano fue un apoyo para las dos. Estamos todos impactados, familiares, amigos y conocidos de Matías”, sumó.

Tras el ataque, el agresor, quien trabajaba como albañil en Ciudadela y también hacía changas en el barrio, fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas. Hasta el momento no hubo mayores precisiones sobre su estado de salud. “Fuimos a preguntar y nadie nos da información”, manifestó Cintia.

“Ojalá, si sale vivo del hospital y no lo dejan morir, me gustaría que nos diga por qué lo hizo, por qué la mató. Que llegue a contarlo”, rogó.

Así fue el brutal femicidio en Merlo

El hecho ocurrió este domingo en una casa de la calle José Martí, en la localidad bonaerense de Merlo. La víctima recibió al menos 25 puñaladas, 13 de las cuales fueron por la espalda.

La detención del sospechoso quedó registrada por el celular de uno de los policías. En una grabación de casi 3 minutos, se lo puede ver al atacante momentos previos a su arresto, al lado del cadáver de la víctima y con un cuchillo en su mano derecha.

Posteriormente, fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, con heridas en el pecho y el abdomen, ya que intentó quitarse la vida. Los médicos lo operaron y este miércoles seguía internado.

El caso es investigado por la UFIJ 12 de Morón, a cargo de la fiscal María Laura Cristini y de su colega Hernán Moyano. La causa fue caratulada “homicidio agravado por el vínculo” y prevé una pena de prisión perpetua.

Violencia de género

¿Cómo pedir asesoramiento? Si tenés dudas sobre cómo actuar, podés pedir asesoramiento llamando a la línea 144, que funciona las 24 horas, los 365 días del año y es atendida por especialistas en la materia. Además, es anónima, gratuita y nacional.

Es posible contactarse por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y por WhatsApp al (+54) 1127716463. También se puede bajar una App gratuita al celular buscando 144 desde Android o App Store.