Gerardo Romano se sumó a las criticas contra Javier Milei: "Es un sádico, hace sufrir a la gente"

El actor, se metió en la polémica de los artistas y apuntó contra el gobierno: "Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta".

Este miércoles, el actor estuvo invitado al programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. En la entrevista, Romano se metió de lleno en la polémica de estos días, acerca de las críticas de algunos artistas para el gobierno de Javier Milei. “¿Cómo la estás viendo?”, comenzaron preguntándole los periodistas. “Y... son lugares comunes, ya está descartada la falta de legitimidad que implica no cumplir con las promesas electorales”. Acto seguido, explicó el significado de sus palabras. “Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta. Hubo una mega devaluación, hay terror de tarifas que se vienen, la licuación de jubilaciones y salarios, el recorte de jubilaciones”, sostuvo mientras contó acerca de su situación personal. “No dijo que la casta la íbamos a pagar nosotros, yo soy jubilado y vamos a cobrar en cuotas. En el 2015 yo cobraba la mínima, igual que ahora, y eran 672 dólares, eso era el mínimo”, afirmó.

Minutos después, la producción del ciclo pasó al aire un extracto del video en el que el actor Carlos Belloso hizo un descargo en contra de las medidas del gobierno, que se viralizó hace unos días. Al respecto, Romano dio su opinión. “Belloso se quedó corto”, dijo, y agregó: “Un presidente que dice ‘mogólico de mierda’, ¿cómo lo entendés?”. Luego, le consultaron si estaba de acuerdo con lo que su colega había afirmado sobre que no había que darle ni un minuto más al Presidente. “Estoy a favor de la democracia, pero hay mecanismos de interrupción del poder político, como en México que se ha incorporado una medida que establece el delito constitucional”, continuó. “Por otra parte, todos los presidentes no fueron así, Alfonsín no fue así”, recordó.

Entonces, Alfaro quiso saber su opinión acerca de la razón por la que Milei llegó a ganar las elecciones. “¿Por que llega Milei? Por intoxicación de peronismo. A Alberto (Fernández) le dieron duro, pagó la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP”, agregó. Más adelante, apoyó las palabras de su compañero. “Belloso lo dijo todo. Los artistas no lo quieren porque hace sufrir a la gente, porque es un sádico, porque es agresivo”.

A pesar de estas críticas, Romano habló de las declaraciones de Guillermo Francella, cuando expresó hace unos días que las medidas tomadas por el Gobierno eran más que necesarias y que él no perdía las esperanzas. “Yo lo conozco a Francella, tengo una buena opinión de él. Y no lo juzgo por lo que dijo en el sentido de que vos podés pensar que lo mejor es el neoliberalismo”, afirmó.