"Van a lograr que en abril la inflación sea de un dígito, pero lo hicieron a las trompadas"

Osvaldo Granados habló en Radio Panorama sobre la economía durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Como cada mañana, Debate Abierto, de Radio Panorama, contó con la participación del licenciado Osvaldo Granados, quien analizó el panorama político y económico actual, promediando los primeros cuatro meses de gestión de Javier Milei en la presidencia.

“La gente tiene razón. Te aumentan el gas un 300% porque eliminan el subsidio y en los lugares que se usa mucho el gas, la suba será del 400%. Ahora, ¿por qué no sacan algunos impuestos de la tarifa del gas? Saquen algo. Por ejemplo: hay tazas municipales como el TCIH o TSEP y nadie sabe de qué se trata. Por supuesto que el IVA no lo van a sacar. Aquí, cada intendente saca su propio impuesto. Por ejemplo, en Quilmes cuando vas a cargar nafta pagás un 1% más que en otros partidos”, expresó Granados sobre el significativo aumento que se verá en las botas del gas próximamente.

Respecto a la situación del dólar, el analista destacó: “Si uno mira lo que está pasando con el dólar se da cuenta de cómo está la situación. El dólar perforó la barrera de los mil pesos. Después de mucho tiempo llegó a los 980 el blue. El MEP estaba demasiado bajo, cerca de 921 y en la calle están faltando pesos. Toda la base monetaria, que es toda la plata que está en la calle, más lo que está en la cuenta corriente, cayó un 28% en dos meses. Como mucha gente no llega a fin de mes venden 100 o 200 dólares. Como tienen cosas para pagar, empiezan a desarmar algún ahorro que se tenga. El año pasado se la pasaron comprando dólares y hoy los estamos vendiendo”.

“El gobierno hoy recibe a los gobernadores de Juntos por el Cambio para decirles que sin ley base no hay plata, porque lo que no se negocia es el déficit cero. Si el congreso no aprueba la ley bases, incluído el capítulo fiscal, con el cual va a volver el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría”, contó Granados y agregó: “están reestringiendo dinero de Nación a las provincias y ahora entienden porqué están con la soga al cuello. Si quieren el impuesto a las ganancias van a tener que aprobar la ley bases, sin discutir, porque lo que no se negocia es el déficit cero, caiga quien caiga y pese a quien le pese, esto no se negocia”.

Respecto a la postura de la CGT y la posibilidad de realizar una gran movilización general, Osvaldo Granados explicó que “Históricamente las huelgas se hacen cuando no hay grandes dificultades económicas. Cuando sí las hay, la gente tiene miedo de perder el laburo, como está pasando ahora, por ende no hay grandes paros ni grandes huelgas generales. Por eso la CGT está muy cerca de hacer una gran movilización el 1 de Mayo, aunque después amagan, dicen, protestan, se razgan las vestiduras. Es lógico, es el papel que tienen que hacer”.

Finalmente, en lo que hace a la inflación, el analista destacó que Marzo tuvo dos momentos totalmente diferentes: “Las primeras dos semanas los precios seguían subiendo. La tercera y cuarta, los precios se comenzaron a derrumbar. Algunos productos llegaban con algunas rebajas y esto se acentuó en la última semana de marzo. Por lo tanto, en Marzo, que es siempre un mes difícil, está alrededor de un 10 o un 12%. Dicen que es innevitable que en abril la inflación sea de un dígito. Si en diciembre la inflación era de un 25% y en abril ya va a ser de un dígito, va a ser algo notable, pero el problema es que lo hicieron a las trompadas, porque así lo están haciendo”.