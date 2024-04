El Gobierno confirmó que buscará penar el adoctrinamiento en las escuelas

La iniciativa fue revelada por el vocero presidencial Manuel Adorni tras criticar el paro docente de CTERA. Además anticipó que enviarán un proyecto al Congreso con cambios en la Ley de Educación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó el paro docente de CTERA y anunció que tratarán de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Adorni criticó: “Venimos de un año absolutamente catastrófico. En 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y, ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? Cero, ninguna”.

Adorni cuestionó: “Este gobierno lleva menos de cuatro meses de mandato y el ciclo lectivo, menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres incorporándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?”.

El vocero presidencial además adelantó: “Por decisión del Gobierno nacional se van a modificar los artículos 11 y 126 de la educación nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuela”, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni explicó que el Ministerio de Capital Humano, del que depende la secretaría de Educación, “se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respetar la libertad de expresión, van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”.

El vocero presidencial volvió a advertir que muchos alumnos de tercer grado no entienden lo que leen y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico: “50% de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma. ¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?”.

El Gobierno criticó el acto del que se retiraron veteranos por considerar partidario el discurso de una docente